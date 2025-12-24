Atención: Rentas informó que el régimen de facilidades de pago vence el 30 de diciembre

El funcionario dijo que los honorarios profesionales de los representantes de la autoridad de aplicación por las deudas en cobro judicial: se dispone una reducción del 50%, o para el caso de multas por incumplimiento a los deberes formales la reducción es hasta el importe de la multa con beneficios, pudiendo ser abonados los citados honorarios hasta en 12 cuotas. Las condiciones para adherir al régimen en el presente mes se encuentran flexibilizadas.