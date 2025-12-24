Secciones
LA GACETA
EconomíaNoticias económicas

Atención: Rentas informó que el régimen de facilidades de pago vence el 30 de diciembre

Las autoridades explicaron que la solicitud de adhesión se realiza íntegramente a través de la página web del organismo.

Edificio central de Rentas. COMUNICACIÓN PÚBLICA Edificio central de Rentas. COMUNICACIÓN PÚBLICA
Hace 1 Hs

La Dirección General de Rentas (DGR) informó que a través del Régimen de Facilidades de Pago de Tributos Provinciales se pueden regularizar deudas vencidas y exigibles al 30 de septiembre de 2025 de los impuestos provinciales, incluyendo sus intereses, recargos y multas.

Felipe Carrizo, representante del departamento técnico tributario, explicó que entre los beneficios que otorga el régimen para las deudas que se regularicen, se pueden destacar:

- Bonificación del 100% de los intereses que se devengaron hasta el 31 de diciembre de 2020.

- Por los intereses devengados a partir del 1 de enero de 2021, se establecen las siguientes bonificaciones: del 50% por pago de contado; del 40% por planes que se cancelen hasta el mes de julio de 2026 y del 30% por planes que se cancelen después del mes de julio de 2026.

Rentas extendió el régimen de facilidades de pago: ¿hasta cuándo hay tiempo?

Rentas extendió el régimen de facilidades de pago: ¿hasta cuándo hay tiempo?

El funcionario dijo que los honorarios profesionales de los representantes de la autoridad de aplicación por las deudas en cobro judicial: se dispone una reducción del 50%, o para el caso de multas por incumplimiento a los deberes formales la reducción es hasta el importe de la multa con beneficios, pudiendo ser abonados los citados honorarios hasta en 12 cuotas. Las condiciones para adherir al régimen en el presente mes se encuentran flexibilizadas.

Los requisitos 

Carrizo señaló que al momento de efectuar la solicitud deben encontrarse cumplidas y abonadas las obligaciones tributarias que vencieron a partir del 1 de octubre de 2025 y hasta las que vencen en el mes de diciembre de 2025, es decir tres cuotas o anticipos.

Para el caso de los Impuestos a los Automotores y Rodados e Inmobiliario, deberán encontrarse abonadas las cuotas 10, 11 y 12 del año 2025 al momento de efectuar la solicitud del plan de pagos.

Rentas extendió la moratoria para la regularización de deudas con la Provincia

Rentas extendió la moratoria para la regularización de deudas con la Provincia

Estas cuotas podrán ser abonadas utilizando el plan de pagos disponibles en la página web de la Dirección General de Rentas. Estos botones permiten pagar con tarjeta de débito y crédito de cualquier entidad bancaria.

La primera cuota de los planes que se realicen en el mes de diciembre vencerá el 15 de enero de 2026. La solicitud de adhesión al régimen se realiza íntegramente a través de la página web del organismo: www.rentastucuman.gob.ar

Temas TucumánSan Miguel de TucumánDirección General de Rentas de la Provincia de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Rentas extendió el régimen de facilidades de pago: ¿hasta cuándo hay tiempo?

Rentas extendió el régimen de facilidades de pago: ¿hasta cuándo hay tiempo?

Rentas extendió la moratoria para la regularización de deudas con la Provincia

Rentas extendió la moratoria para la regularización de deudas con la Provincia

Atención estatales: cuándo arranca el pago del 80% del sueldo de diciembre en Tucumán

Atención estatales: cuándo arranca el pago del 80% del sueldo de diciembre en Tucumán

Lo más popular
Planes de ahorro para vehículos: la Corte Suprema rechazó la cautelar y se habilitó el cobro de las deudas en Tucumán
1

Planes de ahorro para vehículos: la Corte Suprema rechazó la cautelar y se habilitó el cobro de las deudas en Tucumán

Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario
2

Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad
3

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos
4

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos

Todos para uno y uno para todos
5

Todos para uno y uno para todos

Se derrumbó el tanque de agua de un bar en Barrio Sur y generó importantes daños
6

Se derrumbó el tanque de agua de un bar en Barrio Sur y generó importantes daños

Más Noticias
Planes de ahorro para vehículos: la Corte Suprema rechazó la cautelar y se habilitó el cobro de las deudas en Tucumán

Planes de ahorro para vehículos: la Corte Suprema rechazó la cautelar y se habilitó el cobro de las deudas en Tucumán

Santiago Blaquier irrumpe en el mercado azucarero tucumano: está a un paso de comprar el ingenio Concepción

Santiago Blaquier irrumpe en el mercado azucarero tucumano: está a un paso de comprar el ingenio Concepción

¿Cómo es la lujosa mansión argentina donde Lionel Messi pasará Navidad con su familia?

¿Cómo es la lujosa mansión argentina donde Lionel Messi pasará Navidad con su familia?

Se derrumbó el tanque de agua de un bar en Barrio Sur y generó importantes daños

Se derrumbó el tanque de agua de un bar en Barrio Sur y generó importantes daños

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad

Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario

Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario

Suben las reservas y Caputo busca más dólares

Suben las reservas y Caputo busca más dólares

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos

Comentarios