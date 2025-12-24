Secciones
“Tenemos menos socios que un cine”: la fuerte frase de presidente de Olimpo al hablar sobre el presente del club

Alfredo Dagna advirtió sobre la realidad del club y pidió compromiso para afrontar el Federal A.

Hace 39 Min

El presente de Olimpo de Bahía Blanca está lejos de los tiempos felices. Sin poder regresar a la Primera Nacional, el presidente Alfredo Dagna describió la realidad con una frase que encendió alarmas: “Tenemos menos gente que un cine”.

Las declaraciones llegaron tras otra temporada frustrada. Olimpo terminó tercero en su zona, pero quedó eliminado ante Atlético Rafaela y luego goleado por Douglas Haig, con un global de 6-0. Dagna explicó que el principal problema no es deportivo, sino social. “Queremos que al menos 3.000 socios paguen la cuota. No pedimos millones. Solo compromiso”, reclamó el dirigente.

Incluso descartó lanzar campañas de captación. “Ya estoy cansado. La cuota sale 20 mil pesos, te lo gastás en una cerveza”, disparó.

Una herida que no cierra

Olimpo compite en el Federal A desde 2019, y el sueño del ascenso parece cada vez más condicionado por la falta de recursos.

