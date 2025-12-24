“Tenemos menos socios que un cine”: la fuerte frase de presidente de Olimpo al hablar sobre el presente del club

Las declaraciones llegaron tras otra temporada frustrada. Olimpo terminó tercero en su zona, pero quedó eliminado ante Atlético Rafaela y luego goleado por Douglas Haig, con un global de 6-0. Dagna explicó que el principal problema no es deportivo, sino social. “Queremos que al menos 3.000 socios paguen la cuota. No pedimos millones. Solo compromiso”, reclamó el dirigente.