Con mayoría de tucumanos y la presencia de un ex Puma, Tarucas presentó a sus convocados para el Súper Rugby Américas 2026

La temporada 2026 del Súper Rugby Américas empieza a tomar forma y, con ella, también el corazón del proyecto Tarucas. La franquicia del NOA dio a conocer la nómina de jugadores convocados y hay una fuerte presencia de rugbiers tucumanos, con muchos apellidos conocidos para el rugby local.
Cada convocatoria vuelve a confirmar la identidad que Tarucas eligió construir desde su nacimiento: representar a una región y ofrecerle a sus jugadores un camino concreto hacia el alto rendimiento sin tener que irse temprano. En ese marco, la base local vuelve a ocupar un lugar central.
Los convocados de Tarucas para la temporada 2026
Joaquín Aguilar (segunda línea) - Tucumán Rugby
Luciano Asevedo (segunda línea)
José Calderoni (hooker)
Facundo Cardozo (ala)
Ignacio Cerrutti (apertura) - Cardenales
Pedro Coll (centro)
Tomás Dande (ala) - Huirapuca
Lorenzo Egea (pilar)
Tomás Elizalde (wing)
Bautista Estofán (centro) - Tucumán Rugby
Mateo Estofán (wing)
Benjamín Farías (pilar) - Universitario
Stefano Ferro (centro) - Lawn Tennis
Benjamín Garrido (pilar) - Huirapuca
Lucas Guc (octavo) - Natación y Gimnasia
Raúl Guraib (hooker) - Jockey Club
Facundo García Hamilton (octavo) - Tucumán Rugby
Ignacio Lazarte (pilar) - Natación y Gimnasia
Máximo Ledesma (apertura) - Natación y Gimnasia
Mateo Macome (centro) - Tucumán Rugby
Nicolás Macome (fullback / wing) - Tucumán Rugby
Franco Marini (segunda línea)
Ignacio Márquez (segunda línea)
Francisco Moreno (pilar) - Universitario
Miguel Mukdise (octavo) - Lawn Tennis
Marian Muntaner (pilar) - Tucumán Rugby
Rodrigo Navarro (pilar) - Lawn Tennis
Rafael O'Gorman (wing / centro) - Tucumán Rugby
Matías Orlando (centro) - Huirapuca
Francisco Palazzi (pilar)
Nicolás Parada Heit (segunda línea / ala)
Mateo Pasquini (wing) - Tucumán Rugby
Pablo Pfister (wing) - Tucumán Rugby
Simón Pfister (apertura) - Tucumán Rugby
Joaquín Poliche (hooker) - Tucumán Rugby
Estanislao Pregot (medio scrum)
Santiago Saleme (medio scrum) - Lawn Tennis
Matías Salmoiraghi (segunda línea) - Lince
Agustín Sarelli (ala)
Matías Sauze (medio scrum) - Tucumán Rugby
Thiago Sbrocco (ala / octavo) - Universitario
Tomás Vanni (segunda línea) - Universitario
Juan Manuel Vivas (hooker)
En apenas una temporada, la franquicia tucumana ya demostró que puede ser un puente hacia estructuras más altas. El antecedente de jugadores que pasaron por Tarucas y luego fueron convocados a Los Pumas es parte del mensaje que hoy sostiene el proyecto.
El armado del plantel para 2026 se apoya en la continuidad, tanto en el cuerpo técnico como en la base de jugadores, y responde a una lógica de crecimiento sostenido. Apostar a procesos largos y a un sistema que se reconoce.
La fuerte presencia tucumana no es casual. Es una señal de que el rugby del NOA sigue alimentando el proyecto y de que Tarucas continúa siendo ese espacio donde los jugadores pueden proyectarse y competir sin perder el arraigo.
La temporada que viene será la de la consolidación. Y esta lista, extensa y diversa, es el primer paso de ese camino.