Secciones
LA GACETA
DeportesRugby

Con mayoría de tucumanos y la presencia de un ex Puma, Tarucas presentó a sus convocados para el Súper Rugby Américas 2026

La franquicia del NOA oficializó la nómina con la que comenzará a trabajar de cara a su segunda temporada en el torneo continental y sumó experiencia internacional con la incorporación de Matías Orlando.

TODO LISTO. Tarucas dio a conocer la nómina de jugadores convocados para la temporada 2026 del Súper Rugby Américas, con una marcada participación de rugbiers tucumanos. TODO LISTO. Tarucas dio a conocer la nómina de jugadores convocados para la temporada 2026 del Súper Rugby Américas, con una marcada participación de rugbiers tucumanos. Prensa Tarucas
Hace 1 Hs

La temporada 2026 del Súper Rugby Américas empieza a tomar forma y, con ella, también el corazón del proyecto Tarucas. La franquicia del NOA dio a conocer la nómina de jugadores convocados y hay una fuerte presencia de rugbiers tucumanos, con muchos apellidos conocidos para el rugby local.

Cada convocatoria vuelve a confirmar la identidad que Tarucas eligió construir desde su nacimiento: representar a una región y ofrecerle a sus jugadores un camino concreto hacia el alto rendimiento sin tener que irse temprano. En ese marco, la base local vuelve a ocupar un lugar central.

Los convocados de Tarucas para la temporada 2026

Joaquín Aguilar (segunda línea) - Tucumán Rugby

Luciano Asevedo (segunda línea)

José Calderoni (hooker)

Facundo Cardozo (ala)

Ignacio Cerrutti (apertura) - Cardenales

Pedro Coll (centro)

Tomás Dande (ala) - Huirapuca

Lorenzo Egea (pilar)

Tomás Elizalde (wing)

Bautista Estofán (centro) - Tucumán Rugby

Mateo Estofán (wing)

Benjamín Farías (pilar) - Universitario

Stefano Ferro (centro) - Lawn Tennis

Benjamín Garrido (pilar) - Huirapuca

Lucas Guc (octavo) - Natación y Gimnasia

Raúl Guraib (hooker) - Jockey Club

Facundo García Hamilton (octavo) - Tucumán Rugby

Ignacio Lazarte (pilar) - Natación y Gimnasia

Máximo Ledesma (apertura) - Natación y Gimnasia

Mateo Macome (centro) - Tucumán Rugby

Nicolás Macome (fullback / wing) - Tucumán Rugby

Franco Marini (segunda línea)

Ignacio Márquez (segunda línea)

Francisco Moreno (pilar) - Universitario

Miguel Mukdise (octavo) - Lawn Tennis

Marian Muntaner (pilar) - Tucumán Rugby

Rodrigo Navarro (pilar) - Lawn Tennis

Rafael O'Gorman (wing / centro) - Tucumán Rugby

Matías Orlando (centro) - Huirapuca

Francisco Palazzi (pilar)

Nicolás Parada Heit (segunda línea / ala)

Mateo Pasquini (wing) - Tucumán Rugby

Pablo Pfister (wing) - Tucumán Rugby

Simón Pfister (apertura) - Tucumán Rugby

Joaquín Poliche (hooker) - Tucumán Rugby

Estanislao Pregot (medio scrum)

Santiago Saleme (medio scrum) - Lawn Tennis

Matías Salmoiraghi (segunda línea) - Lince

Agustín Sarelli (ala)

Matías Sauze (medio scrum) - Tucumán Rugby

Thiago Sbrocco (ala / octavo) - Universitario

Tomás Vanni (segunda línea) - Universitario

Juan Manuel Vivas (hooker)

En apenas una temporada, la franquicia tucumana ya demostró que puede ser un puente hacia estructuras más altas. El antecedente de jugadores que pasaron por Tarucas y luego fueron convocados a Los Pumas es parte del mensaje que hoy sostiene el proyecto.

El armado del plantel para 2026 se apoya en la continuidad, tanto en el cuerpo técnico como en la base de jugadores, y responde a una lógica de crecimiento sostenido. Apostar a procesos largos y a un sistema que se reconoce.

La fuerte presencia tucumana no es casual. Es una señal de que el rugby del NOA sigue alimentando el proyecto y de que Tarucas continúa siendo ese espacio donde los jugadores pueden proyectarse y competir sin perder el arraigo.

La temporada que viene será la de la consolidación. Y esta lista, extensa y diversa, es el primer paso de ese camino.

Temas TucumánMatías OrlandoSuper Rugby AméricasTarucas
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Planes de ahorro para vehículos: la Corte Suprema rechazó la cautelar y se habilitó el cobro de las deudas en Tucumán
1

Planes de ahorro para vehículos: la Corte Suprema rechazó la cautelar y se habilitó el cobro de las deudas en Tucumán

Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario
2

Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos
3

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos

Todos para uno y uno para todos
4

Todos para uno y uno para todos

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad
5

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad

Pedirán el sobreseimiento para “Chucky” Casanova
6

Pedirán el sobreseimiento para “Chucky” Casanova

Más Noticias
Planes de ahorro para vehículos: la Corte Suprema rechazó la cautelar y se habilitó el cobro de las deudas en Tucumán

Planes de ahorro para vehículos: la Corte Suprema rechazó la cautelar y se habilitó el cobro de las deudas en Tucumán

Un momento único: Lionel Messi salió a las calles de Rosario y le cumplió el sueño a un fanático

Un momento único: Lionel Messi salió a las calles de Rosario y le cumplió el sueño a un fanático

Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos

Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos

De verdugo a refuerzo: la noche en la que Martín Benítez amargó a Atlético Tucumán

De verdugo a refuerzo: la noche en la que Martín Benítez amargó a Atlético Tucumán

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad

Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario

Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos

Pedirán el sobreseimiento para “Chucky” Casanova

Pedirán el sobreseimiento para “Chucky” Casanova

Comentarios