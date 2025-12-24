Ni la lluvia frena la solidaridad: con carpas y prevención, la plaza Independencia recibe “Una Navidad Diferente”

Con una cena solidaria destinada a personas y familias en situación de vulnerabilidad, esta noche se celebrará una nueva edición de “Una Navidad Diferente” en la plaza Independencia. La iniciativa, que ya es una tradición en la capital, reúne el trabajo articulado entre la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y la fundación Un Mundo Diferente, con un amplio operativo de seguridad, salud y logística que contempla incluso un posible escenario de lluvia.