Ni la lluvia frena la solidaridad: con carpas y prevención, la plaza Independencia recibe “Una Navidad Diferente”

Con una cena solidaria destinada a personas y familias en situación de vulnerabilidad, esta noche se celebrará una nueva edición de “Una Navidad Diferente” en la plaza Independencia. La iniciativa, que ya es una tradición en la capital, reúne el trabajo articulado entre la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y la fundación Un Mundo Diferente, con un amplio operativo de seguridad, salud y logística que contempla incluso un posible escenario de lluvia.
LA GACETA hizo un recorrido por el lugar y, desde temprano, el movimiento fue intenso frente a la Catedral: carpas de gran tamaño, mesas, sillas, cocinas improvisadas y decenas de voluntarios trabajando en la preparación de la comida y el envoltorio de juguetes. Allí, la secretaria de Relaciones Institucionales del Municipio, Carolina Oliver, destacó en LG Play el acompañamiento del Estado municipal.
“Por decisión de nuestra intendenta, Rossana Chahla, nos pusimos a disposición para que este evento cumpla con todas las condiciones necesarias. El objetivo es claro: que las personas que asistan esta noche estén seguras, contenidas y puedan compartir la Nochebuena en un lugar cuidado”, expresó.
Oliver detalló que el Municipio dispuso ambulancia, personal de Tránsito, Patrulla de Protección Ciudadana, Defensa Civil y el acompañamiento de Bromatología para garantizar la correcta manipulación de alimentos. “Es un trabajo preventivo, no restrictivo, para que todo se desarrolle sin riesgos”, aclaró.
Un menú solidario y puertas abiertas
Por su parte, Augusto Romero, referente de la fundación Un Mundo Diferente y coordinador del evento, explicó que se espera recibir a unas 1.200 personas, quienes compartirán una cena compuesta por pollo al verdeo con arroz primavera, además de comidas complementarias, postres y bebidas.
“Esto no es solo ayudar, es compartir. Cualquier persona que esté sola o no sepa dónde pasar la Navidad puede acercarse. No necesita invitación ni traer nada”, remarcó.
Romero agradeció las donaciones recibidas y señaló que, aunque la comida está cubierta, aún se necesitan freezers, transporte y aportes económicos para afrontar los costos de alquiler de carpas, sillas, tablones e iluminación. Además, aseguró que nada se desperdicia: lo que sobra se dona a comedores y organizaciones sociales.
Qué pasa si llueve
Ante la alerta amarilla por tormentas prevista para la noche, el director de Defensa Civil municipal, Rubén Fernández, llevó tranquilidad y explicó las medidas adoptadas.
“Se instalaron carpas de gran tamaño para resguardar a los vecinos en caso de lluvia. Además, habrá una ambulancia, personal de la PPC y una guardia permanente de Defensa Civil”, indicó.
Fernández precisó que los cortes de tránsito ya están activos en las intersecciones de 24 de Septiembre y 25 de Mayo, y Congreso y 24 de Septiembre, y se mantendrán hasta las 5 de la mañana, momento en el que se procederá a la limpieza del lugar y la normalización del tránsito.