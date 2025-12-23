El Municipio acompañará el evento solidario “Una Navidad Diferente” en la Plaza Independencia

Con el objetivo de coordinar los aspectos organizativos y logísticos de la jornada, este martes se realizó una reunión frente a la Iglesia Catedral entre autoridades de la comuna capitalina y miembros de la Fundación. Del encuentro participaron la subsecretaria de Seguridad Ciudadana, Mariela Cortez; la subsecretaria de Desarrollo Humano, Alejandra Trejo; la directora de Relaciones Institucionales, Carolina Oliver; el director de Defensa Civil, Rubén Fernández; el director de Ambiente, Kiyoshi Fortuna; la directora de Bromatología, María Emilia Cruz; y la directora del Centro de Operaciones y Monitoreo Municipal (COMM), Lourdes Alderete.