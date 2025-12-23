El Municipio acompañará el evento solidario “Una Navidad Diferente” en la Plaza Independencia

La Plaza Independencia será escenario este miércoles de una nueva edición del evento solidario “Una Navidad Diferente”, una iniciativa impulsada por la Fundación Un Mundo Diferente que este año contará con el acompañamiento y apoyo de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. La propuesta prevé reunir a alrededor de 1200 personas para compartir la cena de Nochebuena en un encuentro marcado por la inclusión y la solidaridad.
Con el objetivo de coordinar los aspectos organizativos y logísticos de la jornada, este martes se realizó una reunión frente a la Iglesia Catedral entre autoridades de la comuna capitalina y miembros de la Fundación. Del encuentro participaron la subsecretaria de Seguridad Ciudadana, Mariela Cortez; la subsecretaria de Desarrollo Humano, Alejandra Trejo; la directora de Relaciones Institucionales, Carolina Oliver; el director de Defensa Civil, Rubén Fernández; el director de Ambiente, Kiyoshi Fortuna; la directora de Bromatología, María Emilia Cruz; y la directora del Centro de Operaciones y Monitoreo Municipal (COMM), Lourdes Alderete.
“Nuestro objetivo, por pedido de la intendente Rossana Chahla, es acompañar a toda esta organización para que ‘Una Navidad Diferente’ sea exitosa. El Municipio acompaña todas estas iniciativas y estamos acá para articular las acciones en forma conjunta”, señaló Trejo.
La funcionaria detalló que el evento contará con el apoyo de distintas Direcciones, Secretarías y Subsecretarías municipales, para garantizar la seguridad, el control del tránsito, la presencia del área de Salud con ambulancia y la intervención de Bromatología, debido a la preparación de alimentos. Además, remarcó la importancia de la limpieza del predio, tanto antes como después del evento, tarea que estará a cargo del área de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Por su parte, Carolina Oliver destacó el compromiso institucional asumido por decisión de la intendenta Rossana Chahla. “Esta ha sido una reunión sumamente positiva. Estamos involucrándonos en este evento justamente para invitar a todos los vecinos a pasar una Navidad diferente, especialmente para quienes más lo necesitan”, expresó.
La directora de Relaciones Institucionales subrayó que el trabajo articulado tiene como principal objetivo que la Plaza Independencia sea un espacio seguro para todas las personas que participen de la convocatoria. Además, sostuvo que “durante todo el año el Municipio acompañó, a través de distintos dispositivos y equipos de trabajo, a todas estas actividades que realmente llegan a los vecinos y que es importante poner en valor”.
Desde la Fundación Un Mundo Diferente, la coordinadora general Daiana Del Campo valoró especialmente la colaboración de la Intendencia capitalina. “Es una ayuda que nosotros esperamos bastante. Es muy importante trabajar de manera articulada con el Estado, teniendo en cuenta que estamos trabajando para la gente, para una parte de la sociedad que quizás está necesitando un plato de comida en la noche del 24 de diciembre”, manifestó.
Del Campo remarcó que, gracias al aporte de carpas por parte del Municipio, el evento no se suspenderá en caso de lluvia. “Es una alegría muy grande contar con el apoyo de la Municipalidad, no solo con los permisos necesarios, sino también, este año particularmente, considerando las condiciones climáticas, el hecho de poder contar con las carpas nos facilita muchísimo la gestión, la logística y el recibimiento de la gente”, explicó.
La coordinadora informó que se espera la participación de más de 1200 personas, entre asistentes, voluntarios y referentes de distintas áreas, y que el evento incluirá cena de Nochebuena, espectáculos artísticos, entrega de regalos y la celebración de la misa central.
“Estamos muy agradecidos con la gente que siempre nos colabora con cada una de sus donaciones individuales. Sin dudas, es un evento que le pertenece a todos los tucumanos. La noche del 24 nos convertimos en una gran familia, donde las diferencias sociales dejan de existir”, concluyó Del Campo.