Cómo evitar el dolor de panza en las fiestas: estas son las claves de los especialistas

Torres de sanguchitos de miga, bandejas de vitel toné, garrapiñadas, pan dulce, budines y el plato principal. Aunque la alegría navideña radica en gran parte en el banquete festivo, nuestro estómago puede no estar de acuerdo. Por más deliciosas que sean las comidas de las fiestas de fin de año, las cantidades copiosas, la gran proporción de grasas, sodio y bebidas alcohólicas pueden causar estragos en nuestro sistema digestivo.