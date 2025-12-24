Secciones
¿Qué color de ropa usar en Navidad y Año Nuevo para atraer la suerte?

La antigua tradición oriental del Feng shui explica qué significado tiene cada color.

Hace 2 Hs

Cada día decidimos qué vestir para nuestras obligaciones o momentos de ocio, pero la elección del outfit para las fiestas se asume con una energía diferente. Según los principios del Feng Shui, los tonos que elegimos lucir no son casuales, sino que tienen el poder de sintonizar con la energía que queremos atraer para el futuro.

Hay dos opciones clásicas que todo el mundo conoce para la vestimenta de las fiestas. Navidad es la efemérides que se caracteriza por el color rojo y, Año Nuevo, por el blanco. Pero no hay ninguna ley que prohiba utilizar otros colors. Por el contrario, las creencias impulsan elegir otras opciones para manifestar diferentes cosas.

De qué color vestir en las fiestas de fin de año

Según el Feng shui no solo hay que vestir de colores diferentes para atraer porvenires distintos, sino que cada día tiene asignado su propio color.

* Lunes: blancos, nacarados y grisáceos

* Martes: los que están en las gamas del rojo, naranja y rosa

* Miércoles: lila, violeta y magenta

* Jueves: azules

* Viernes: amarillos y rosas

Qué cosa atrae cada color

Rojo: es el color de la pasión, la energía y la buena suerte. Se asocia a la acción, vitalidad y determinación. Puede estimular la creatividad y atraer la prosperidad.

Naranja: es el color del sol, la alegría y la creatividad. Se asocia con entusiasmo y sociabilidad y se puede utilizar para crear un ambiente alegre y acogedor.

Amarillo: representa la felicidad, la sabiduría y la claridad mental. Está asociado a la positividad, inteligencia e intuición y se puede usar para crear ambientes estimulantes y optimistas.

Blanco: es un color neutro que representa la pureza, claridad y frescura y está ligado profundamente a la limpieza, el orden y la simplicidad. Se utiliza para crear la sensación de ambientes espaciosos y aireados.

Violeta: es el color de la realeza por lo que crea estatus. También es usado por las religiones por lo que está directamente ligado a la espiritualidad, transformación, sabiduría e intuición.

Gris: representa la templaza, el equilibrio, la neutralidad y la calma. Se asocia a la madurez, inteligencia y sofisticación.

