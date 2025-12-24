Los mejores mensajes para enviar por WhatsApp esta Navidad, según la Inteligencia Artificial

Los buenos deseos no solo se quedan en el árbol y la mesa navideña. En la era digital y de la interconexión, no podemos olvidarnos de quienes están del otro lado del teléfono. En Navidad, así como en Año Nuevo, también queremos mostrarles nuestro cariño a los familiares, amigos y compañeros de trabajo que están a la distancia a través de WhatsApp.
Los mensajes navideños son la mejor manera de enviar nuestro cariño a los seres queridos que no compartieron la mesa con nosotros. Sin embargo, a veces puede ser difícil idear cientos de mensajes del mismo tipo para todos los contactos. Por ello, cuando el ingenio se agota, podemos consultar nuevas fuentes.
Cuando la imaginación se agota, la ayuda de la inteligencia artificial puede solucionar la tarea de enviar mensajes de forma masiva a los contactos. Este es un compilado de los mejores deseos navideños elaborado por inteligencia artificial.
Los mejores mensajes navideños
- Brindo por lo que somos y por lo que todavía estamos aprendiendo a ser. Feliz Navidad.
- Que nazca algo bueno en cada uno esta noche. Feliz Navidad.
- Que el nuevo comienzo nos encuentre más humanos. Feliz Navidad.
- Feliz Navidad. Que el amor no sea promesa, sino costumbre.
- A las 12, deseo simple: paz en lo cotidiano y fuerza para lo difícil.
- Que esta Navidad nos regale tiempo, abrazos y un poco de calma.
- Feliz Navidad. Que lo esencial no se escape.
- Que nazca la esperanza, incluso en los lugares donde parecía no haber lugar. Feliz Navidad.
- Feliz Navidad. Que sea un tiempo de paz y buenos deseos.
- Feliz Navidad para vos y los tuyos.
- Que esta Navidad traiga salud, tranquilidad y amor.
- Brindo por una Navidad en paz y un año mejor.
- Feliz Navidad. Que no falte el cariño ni la esperanza.
- Un abrazo grande en esta Navidad.
- Que esta Navidad nos encuentre unidos.
¿Cómo enviar los mensajes navideños de forma rápida?
Para enviar estos mensajes de forma repetida cuando el reloj marque las 12, existe una función de WhatsApp que permite felicitar a muchas personas al mismo tiempo sin crear grupos y sin que los destinatarios vean a quiénes más se envió el mensaje.
Se trata de las listas de difusión de WhatsApp, una herramienta disponible desde hace años pero poco utilizada por la mayoría de los usuarios. La función permite enviar un mismo texto a múltiples contactos y que cada uno lo reciba como si fuera un mensaje individual.
Las listas de difusión permiten enviar un mensaje único a varios contactos de manera simultánea. A diferencia de los grupos, no generan conversaciones colectivas ni notificaciones cruzadas. Cada destinatario recibe el saludo dentro de su chat personal con quien envía el mensaje. No puede ver quiénes más integran la lista ni responder de forma grupal.
Paso a paso para crear una lista de difusión
El procedimiento es similar tanto en Android como en iPhone, con leves diferencias en el menú. Desde la pestaña de chats, hay que ingresar al menú principal de WhatsApp y seleccionar la opción “Nueva difusión”. Luego, se eligen los contactos a los que se desea enviar el mensaje y se redacta el texto una sola vez.
Al enviarlo, WhatsApp distribuye el mensaje de forma individual, sin crear un grupo ni generar notificaciones adicionales. Es una alternativa práctica para Navidad, Año Nuevo o mensajes institucionales breves.