Enfrentó a Lionel Messi, es jugador de selección y será refuerzo de Barracas Central para el 2026

Wilfredo Rivera, delantero puertorriqueño de 22 años, fue presentado como la primera incorporación del “Guapo” para la próxima temporada, luego de un destacado paso por el fútbol de su país natal.

DESAFÍO NUEVO. Wilfredo Rivera llega a Barracas Central tras su paso por la selección de Puerto Rico y se prepara para debutar en el fútbol argentino. DESAFÍO NUEVO. Wilfredo Rivera llega a Barracas Central tras su paso por la selección de Puerto Rico y se prepara para debutar en el fútbol argentino.
Hace 1 Hs

Barracas Central empezó a moverse en el mercado y ya presentó a su primer refuerzo de cara a la próxima temporada. El club anunció la incorporación de Wilfredo Rivera, delantero de 22 años, nacido en Puerto Rico y con recorrido en selecciones nacionales, que llega para afrontar un año cargado de competencia.

La llegada del atacante se da en un contexto de mayor exigencia para el equipo que conduce Rubén Darío Insúa. En 2026, el “Guapo” disputará el Torneo Apertura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, un escenario completamente nuevo para Rivera, que vestirá por primera vez la camiseta de un club afiliado a Conmebol.

Rivera se formó futbolísticamente en las divisiones juveniles de Orlando City, donde acumuló 72 partidos, con 12 goles y 10 asistencias. Sin embargo, no llegó a debutar en la Primera División de la MLS y, ante la falta de oportunidades, continuó su carrera en Indy Eleven, con un paso breve de 11 encuentros.

El punto de inflexión llegó en su país natal. En Academia Quintana encontró continuidad y confianza: convirtió 18 goles en 22 partidos, cifras que despertaron el interés de Barracas Central y aceleraron su desembarco en el fútbol argentino.

A nivel internacional, Rivera ya suma rodaje. Disputó 25 partidos con la selección de Puerto Rico, marcó cinco goles (dos por Eliminatorias) y dio siete asistencias. En octubre pasado fue parte del amistoso ante la Selección Argentina, que terminó con triunfo albiceleste por 6-0, un partido especial para el delantero, que enfrentó a Lionel Messi.

Si completa la pretemporada sin inconvenientes y logra meterse en la consideración del cuerpo técnico, su estreno oficial podría darse el fin de semana del 25 de enero, nada menos que ante River Plate, por la primera fecha del Torneo Apertura 2026.

Temas Lionel MessiBuenos AiresLiga Profesional de FútbolClub Atlético Barracas Central
