Enfrentó a Lionel Messi, es jugador de selección y será refuerzo de Barracas Central para el 2026

La llegada del atacante se da en un contexto de mayor exigencia para el equipo que conduce Rubén Darío Insúa. En 2026, el “Guapo” disputará el Torneo Apertura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, un escenario completamente nuevo para Rivera, que vestirá por primera vez la camiseta de un club afiliado a Conmebol.