¿Cómo curar la resaca rápido? Las tres mejores infusiones naturales según los expertos

Superar el malestar que sigue a los festejos navideños puede ser una tarea difícil si no se cuenta con los recursos adecuados. Entender cómo el organismo procesa el alcohol y por qué se desencadenan esos síntomas es el primer paso para encontrar alivio. En este sentido, los especialistas de la salud sugieren tres infusiones específicas que funcionan como remedios naturales efectivos para mitigar las consecuencias de los excesos.