¿Cómo curar la resaca rápido? Las tres mejores infusiones naturales según los expertos

Superar el malestar que sigue a los festejos navideños puede ser una tarea difícil si no se cuenta con los recursos adecuados. Entender cómo el organismo procesa el alcohol y por qué se desencadenan esos síntomas es el primer paso para encontrar alivio. En este sentido, los especialistas de la salud sugieren tres infusiones específicas que funcionan como remedios naturales efectivos para mitigar las consecuencias de los excesos.
Los dolores de cabeza, la fatiga, la deshidratación y otros malestares físicos son algunos de los síntomas más comunes en esta situación. Las infusiones, respaldadas por el aval de expertos del sector, prometen no solo proporcionar alivio sino también contribuir a una recuperación más rápida y equilibrada.
Las tres infusiones que alivian rápidamente la resaca
Según la doctora Blanca Rodríguez-Ayala, médica y docente de la Universidad de Educación a Distancia de España, las tres infusiones más recomendadas para aliviar los síntomas de la resaca son:
1. Rooibos
El rooibos, una infusión reconocida por sus propiedades beneficiosas, destaca como un aliado efectivo para sobrellevar mejor los molestos síntomas de la resaca. Su capacidad para hidratar el organismo lo convierte en una elección acertada después de una ingesta excesiva de alcohol, ayudando a contrarrestar la deshidratación, uno de los efectos secundarios comunes de la resaca.
Aunque a veces se le asocia erróneamente con el té rojo, es importante destacar que el rooibos no contiene este estimulante. Esta ausencia de teína lo convierte en una opción perfecta para quienes buscan alivio sin los efectos secundarios de los excitantes, permitiendo que el cuerpo se rehidrate de manera natural.
2. Jengibre con limón
El jengibre, con sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y digestivas, también se posiciona como un aliado efectivo para combatir la resaca. No solo destaca por aliviar el dolor de cabeza, sino que también elimina toxinas y mejora el estado de ánimo. Su sabor picante y refrescante proporciona un impulso de energía adicional.
Para aprovechar estos beneficios, una forma simple y efectiva es preparar una infusión de jengibre con limón y miel. Todo lo que tendrás que hacer es rallar jengibre fresco, exprimir el limón, añadir miel a una taza de agua caliente, remover todo y beberlo lentamente. Es fácil y efectivo.
3. Menta y manzanilla
Beber una infusión de menta o manzanilla se presenta como un recurso clásico y efectivo para combatir los malestares de la resaca. Estas infusiones, recomendadas incluso por nuestras abuelas, ofrecen beneficios cuando los dolores estomacales son mínimos.
Integrar estas infusiones a tu rutina post fiestas puede ser una elección sabia y deliciosa para facilitar el proceso de recuperación y devolver el equilibrio a tu sistema digestivo.