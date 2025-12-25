WhatsApp: cómo programar mensajes de Navidad y Año Nuevo paso a paso

En Navidad y Año Nuevo, WhatsApp se convierte en el puente principal para acortar distancias entre seres queridos, sin importar en qué parte del mundo se encuentren. Para disfrutar del brindis sin distracciones, cada vez más usuarios recurren a un truco infalible: programar mensajes automáticos para asegurar que sus saludos lleguen a tiempo a las personas más importantes.