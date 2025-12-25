WhatsApp: cómo programar mensajes de Navidad y Año Nuevo paso a paso

En Navidad y Año Nuevo, WhatsApp se convierte en el puente principal para acortar distancias entre seres queridos, sin importar en qué parte del mundo se encuentren. Para disfrutar del brindis sin distracciones, cada vez más usuarios recurren a un truco infalible: programar mensajes automáticos para asegurar que sus saludos lleguen a tiempo a las personas más importantes.
Y es que en estas fechas festivas, cuando tantas actividades y compromisos se acumulan, puede suceder que olvidemos felicitar a alguien. Por eso, una solución práctica es programar mensajes de antemano para asegurarse de que todos reciban buenos deseos a través de WhatsApp.
Este espectacular truco está disponible tanto para dispositivos con sistema Android como iOS.
Cómo programar mensajes navideños en WhatsApp
Para Android
Los usuarios de dispositivos Android cuentan con la aplicación Wasavi. Para poner en práctica la función, deben realizar los siguientes pasos:
1. Descargar Wasavi desde Google Play e instalarlo en el celular.
2. Dar permisos a la aplicación para que pueda acceder a los contactos del teléfono al abrir Wasavi.
3. Pulsar en el botón con el símbolo “+” dentro de la app para comenzar a programar un mensaje.
4. Seleccionar el contacto a quien se enviará el mensaje y establecer la fecha y hora de envío.
5. Escribir el mensaje y añadir una foto o video si se desea.
6. Pulsar en “enviar” para programar el mensaje.
7. Activar las notificaciones para recibir un aviso antes del envío del mensaje, lo que permite editar o reprogramar si es necesario.
Para iOS
Los usuarios con dispositivos iOS pueden utilizar las aplicaciones Scheduling o Skedit como una opción eficaz para programar mensajes.
1. Ir a App Store y descargar la aplicación Scheduling o Skedit para el iPhone.
2. Al usar la app por primera vez, darle los permisos que pida para que funcione bien.
3. Dentro de la app, tocar en el botón “+” y elegir “WhatsApp”.
4. Llenar la información que pide la app: el contacto, el mensaje y cuándo se quiere enviar.
5. Tener el teléfono desbloqueado a la hora programada para que la app pueda usar WhatsApp y mandar el mensaje solo.