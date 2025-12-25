Secciones
LA GACETA
SociedadTecnología

WhatsApp: cómo programar mensajes de Navidad y Año Nuevo paso a paso

Un truco para no olvidar las salutaciones a nuestros seres queridos.

WhatsApp: cómo programar mensajes de Navidad y Año Nuevo paso a paso WhatsApp: cómo programar mensajes de Navidad y Año Nuevo paso a paso
Hace 2 Hs

En Navidad y Año Nuevo, WhatsApp se convierte en el puente principal para acortar distancias entre seres queridos, sin importar en qué parte del mundo se encuentren. Para disfrutar del brindis sin distracciones, cada vez más usuarios recurren a un truco infalible: programar mensajes automáticos para asegurar que sus saludos lleguen a tiempo a las personas más importantes.

Y es que en estas fechas festivas, cuando tantas actividades y compromisos se acumulan, puede suceder que olvidemos felicitar a alguien. Por eso, una solución práctica es programar mensajes de antemano para asegurarse de que todos reciban buenos deseos a través de WhatsApp.

Este espectacular truco está disponible tanto para dispositivos con sistema Android como iOS.

Horóscopo de Navidad: el ritual que cada signo debe hacer hoy para cumplir sus deseos

Horóscopo de Navidad: el ritual que cada signo debe hacer hoy para cumplir sus deseos

Cómo programar mensajes navideños en WhatsApp

Para Android

Los usuarios de dispositivos Android cuentan con la aplicación Wasavi. Para poner en práctica la función, deben realizar los siguientes pasos:

1. Descargar Wasavi desde Google Play e instalarlo en el celular.

2. Dar permisos a la aplicación para que pueda acceder a los contactos del teléfono al abrir Wasavi.

3. Pulsar en el botón con el símbolo “+” dentro de la app para comenzar a programar un mensaje.

4. Seleccionar el contacto a quien se enviará el mensaje y establecer la fecha y hora de envío.

5. Escribir el mensaje y añadir una foto o video si se desea.

6. Pulsar en “enviar” para programar el mensaje.

7. Activar las notificaciones para recibir un aviso antes del envío del mensaje, lo que permite editar o reprogramar si es necesario.

WhatsApp: cómo programar mensajes de Navidad y Año Nuevo paso a paso

Para iOS

Los usuarios con dispositivos iOS pueden utilizar las aplicaciones Scheduling o Skedit como una opción eficaz para programar mensajes.

1. Ir a App Store y descargar la aplicación Scheduling o Skedit para el iPhone.

2. Al usar la app por primera vez, darle los permisos que pida para que funcione bien.

3. Dentro de la app, tocar en el botón “+” y elegir “WhatsApp”.

4. Llenar la información que pide la app: el contacto, el mensaje y cuándo se quiere enviar.

5. Tener el teléfono desbloqueado a la hora programada para que la app pueda usar WhatsApp y mandar el mensaje solo.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700
1

Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

Se escapó del sanatorio para jugar el Reducido y ahora está a un paso de ser refuerzo de San Martín
2

Se escapó del sanatorio para jugar el Reducido y ahora está a un paso de ser refuerzo de San Martín

Con solo 14 años, una tucumana desafía al motocross y ya marca historia entre los mejores del NOA
3

Con solo 14 años, una tucumana desafía al motocross y ya marca historia entre los mejores del NOA

Una organización tucumana viaja al norte de Salta para compartir la Navidad con comunidades indígenas
4

Una organización tucumana viaja al norte de Salta para compartir la Navidad con comunidades indígenas

Recuerdos fotográficos: 2006. Fiestas privadas y chicos en la calle durante la ley de las 4 AM
5

Recuerdos fotográficos: 2006. Fiestas privadas y chicos en la calle durante la ley de las 4 AM

El tiempo en Tucumán: la Navidad llegó con lluvias y el descenso de la temperatura
6

El tiempo en Tucumán: la Navidad llegó con lluvias y el descenso de la temperatura

Más Noticias
Qué es el íleo posoperatorio, la complicación por la que Cristina Kirchner seguirá internada

Qué es el "íleo posoperatorio", la complicación por la que Cristina Kirchner seguirá internada

El tiempo en Tucumán: la Navidad llegó con lluvias y el descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: la Navidad llegó con lluvias y el descenso de la temperatura

Cristina Kirchner sufrió una complicación intestinal y seguirá internada en el Otamendi

Cristina Kirchner sufrió una complicación intestinal y seguirá internada en el Otamendi

Navidad bajo alerta: tormentas fuertes y advertencias en al menos nueve provincias del país

Navidad bajo alerta: tormentas fuertes y advertencias en al menos nueve provincias del país

Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

Después de los festejos de Navidad, el cuerpo pasa factura: claves para entender el mal descanso

Después de los festejos de Navidad, el cuerpo pasa factura: claves para entender el mal descanso

Rituales de fin de año: ¿por qué se realizan?

Rituales de fin de año: ¿por qué se realizan?

Una organización tucumana viaja al norte de Salta para compartir la Navidad con comunidades indígenas

Una organización tucumana viaja al norte de Salta para compartir la Navidad con comunidades indígenas

Comentarios