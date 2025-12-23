San Martín y un mercado que no da tregua: "Chuny" Moreno es seguido de cerca por Quilmes

En ese contexto, en las últimas horas se dio a conocer que Quilmes realizó un sondeo por Nicolás “Chuny” Moreno, uno de los futbolistas que San Martín tiene bajo análisis de cara al próximo torneo. El interés del “Cervecero” no fue el único, ya que también se registraron consultas por Ulises Vera, otro nombre que aparece en el radar del equipo.