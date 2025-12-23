San Martín y un mercado que no da tregua: "Chuny" Moreno es seguido de cerca por Quilmes

Los movimientos siguen activos en el mercado de pases y en San Martín no hay pausas. Mientras integrantes de la CD regresan de Buenos Aires tras el sorteo de la Primera Nacional, los teléfonos no dan tregua en Bolívar y Pellegrini. Reuniones, consultas y sondeos se multiplican en una etapa donde cada decisión empieza a tener peso específico en el armado del plantel.
En ese contexto, en las últimas horas se dio a conocer que Quilmes realizó un sondeo por Nicolás “Chuny” Moreno, uno de los futbolistas que San Martín tiene bajo análisis de cara al próximo torneo. El interés del “Cervecero” no fue el único, ya que también se registraron consultas por Ulises Vera, otro nombre que aparece en el radar del equipo.
En las últimas horas, Quilmes presentó una apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) contra la sanción impuesta por la FIFA, que lo inhibía para incorporar futbolistas hasta 2027. De esta manera, los refuerzos anunciados en los últimos días quedaron habilitados para disputar el próximo torneo.
Desde el entorno de “Chuny” Moreno buscaron llevar calma y bajarle dramatismo a la situación. Aseguran que no existe ningún acuerdo cerrado ni negociaciones formales en curso y que, por el momento, se trata únicamente de un interés por conocer su situación contractual y deportiva. “No hay nada concreto, sólo un sondeo”, remarcaron, descartando versiones que hablaban de una salida inminente.
De todos modos, reconocen que este viernes podría ser una jornada clave para empezar a definir el futuro del jugador, ya sea para continuar en Tucumán o para analizar alternativas.
Mientras tanto, San Martín también se mueve en sentido inverso y mantiene abiertas varias carpetas en busca de refuerzos.
Sondeos del "Santo"
En ese marco, trascendió un sondeo del “Santo” por Marcos Nahuel Roseti, mediocampista que actualmente juega en Quilmes, a préstamo de Midland.
Roseti se desempeña principalmente como volante interior por derecha, aunque puede adaptarse a otros roles en el medio campo. El futbolista viene de una temporada con continuidad en el conjunto del Centenario, donde disputó 33 partidos oficiales y aportó cuatro asistencias, convirtiéndose en una alternativa frecuente dentro del esquema del equipo.
El panorama, sin embargo, no es exclusivo para San Martín. Chacarita es otro de los clubes que estaría siguiendo de cerca la situación de Roseti, lo que anticipa un escenario competitivo si las gestiones avanzan.