Recuerdos fotográficos: 1971. Las compras de las fiestas, ayer y hoy

En este espacio de “Recuerdos” LA GACETA busca revivir el pasado a través de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con el pasado y que puedan retroalimentar con sus propios recuerdos esta nueva sección.

Roberto Delgado
Por Roberto Delgado Hace 4 Hs

La foto se publicó el 6 de enero de 1971 y muestra la habitual fiebre de compras de las fiestas. Fue sacada desde el balcón de LA GACETA en un mediodía lleno de gente buscando los regalos de Reyes.

La postal es parecida a la de hoy (foto inferior) pero el escenario ha cambiado un poco. Se ven las columnas de tienda La Tropical, en ese momento supermercado, que en 1978 cedería su lugar a las tiendas San Juan, y al fondo, el centenario edificio de la escuela Normal.

Se distingue además el tránsito de autos y ómnibus por calles Mendoza y Muñecas, que se mantendría hasta los años 90 -hoy son peatonales-, y se observa el desorden de tránsito habitual en nuestras calles del microcentro. Un detalle de ese momento y ese lugar: se ven tres bicicletas y ninguna moto.

En la crónica de ese día se cuenta que hubo una medida municipal para impedir la circulación de autos particulares que no fue acatada.

