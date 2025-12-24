Recuerdos fotográficos: 1971. Las compras de las fiestas, ayer y hoy

La foto se publicó el 6 de enero de 1971 y muestra la habitual fiebre de compras de las fiestas. Fue sacada desde el balcón de LA GACETA en un mediodía lleno de gente buscando los regalos de Reyes.
La postal es parecida a la de hoy (foto inferior) pero el escenario ha cambiado un poco. Se ven las columnas de tienda La Tropical, en ese momento supermercado, que en 1978 cedería su lugar a las tiendas San Juan, y al fondo, el centenario edificio de la escuela Normal.
Se distingue además el tránsito de autos y ómnibus por calles Mendoza y Muñecas, que se mantendría hasta los años 90 -hoy son peatonales-, y se observa el desorden de tránsito habitual en nuestras calles del microcentro. Un detalle de ese momento y ese lugar: se ven tres bicicletas y ninguna moto.
En la crónica de ese día se cuenta que hubo una medida municipal para impedir la circulación de autos particulares que no fue acatada.