Mensaje pastoral de Navidad: “Lo esencial está en el amor, no en las cosas materiales”

Ante la situación de quienes pasan la Navidad en soledad, el arzobispo invitó a ampliar la mirada y el corazón. “Jesús también estuvo solo, pero llegaron los pastores y los magos. La Navidad nos enseña a no dejar solos a los que están solos”, dijo. En ese sentido, valoró las celebraciones comunitarias que se realizan en espacios públicos, donde familias se acercan a compartir con los más necesitados. “Las familias se amplían cuando se amplía el corazón y se vive la solidaridad”, sostuvo.