Mensaje pastoral de Navidad: “Lo esencial está en el amor, no en las cosas materiales”

“La gran enseñanza es que lo esencial está en la fuerza del amor y no en las cosas materiales”, destaca el arzobispo de Tucumán, monseñor Carlos Sánchez. El mensaje apunta a recuperar el verdadero espíritu de la Navidad frente al consumismo. “Para los cristianos, el pesebre es una cátedra. Allí vemos a un niño pobre, recién nacido, necesitado”, reflexionó.
El prelado subrayó que cada 25 de diciembre se celebra un misterio central de la fe cristiana: Dios, omnipotente y grande, se hace pequeño y se hace Niño. “El Hijo de Dios asume nuestra realidad humana para elevarnos a la dignidad preciosa de ser hijos de Dios. Ese Niño es el que, con un gesto supremo de amor, después de 33 años entrega su vida por nosotros”, expresó.
El valor de la familia
Sánchez destacó la importancia de la familia en el mensaje de la Navidad. Remarcó que Jesús nace en el seno de una familia y que, aunque su concepción fue virginal, Dios quiso que José cumpliera el rol de padre adoptivo. “Esto nos muestra que todo ser humano tiene el derecho de vivir y crecer en una familia como ámbito de amor y de cuidado”, afirmó.
Ante la situación de quienes pasan la Navidad en soledad, el arzobispo invitó a ampliar la mirada y el corazón. “Jesús también estuvo solo, pero llegaron los pastores y los magos. La Navidad nos enseña a no dejar solos a los que están solos”, dijo. En ese sentido, valoró las celebraciones comunitarias que se realizan en espacios públicos, donde familias se acercan a compartir con los más necesitados. “Las familias se amplían cuando se amplía el corazón y se vive la solidaridad”, sostuvo.
Finalmente, monseñor Sánchez alentó a las familias tucumanas a armar el pesebre en el hogar. “Aunque no tengan imágenes, que sea una estampa, una foto, un dibujo, pero que estén María, José y el Niño -indicó-. Mirando el pesebre aprendemos la paz, la unidad y la felicidad auténtica que nace del amor”.
Volver al origen
El sacerdote Luis Zazano propuso tres ejes para transitar la Nochebuena. En primer lugar, invitó a volver al origen y a reconocer la propia historia personal y familiar. “No podés buscar hacia dónde querés ir si no reconocés de dónde venís”, afirmó. Señaló que la reunión familiar permite aceptar la historia compartida y comprender que la identidad se construye en ese ámbito. “A los amigos se los elige, a la familia no, pero es ahí donde creciste y donde se marcó tu identidad”, expresó.
El segundo eje estuvo vinculado con la esperanza, a la que diferenció de la obsesión. “La obsesión busca un bien para uno a costa de los demás; la esperanza, en cambio, es un bien para mí junto a los otros”, sostuvo. Para Zazano, la esperanza no es solo un beneficio individual, sino una fuerza que se transmite. “Cuando una persona tiene esperanza, transmite vida”, señaló.
Por último, se refirió al significado del Niño Jesús y al valor del sacrificio entendido como renuncia para un bien mayor. “La vida es sacrificio, pero no masoquismo”, aclaró. En ese marco, invitó a vivir la Navidad desde la humildad, la sencillez y la simpleza. “Las personas simples quedan más marcadas en el corazón del otro que quienes buscan imponerse desde el poder”, reflexionó.
El sacerdote también aludió a los cambios sociales actuales y al vínculo con la tecnología, y sostuvo que muchos jóvenes buscan volver a lo esencial: el contacto humano, los encuentros reales y la vida compartida como camino para recuperar el verdadero sentido de la Navidad.
Navidad para compartir: cena solidaria en plaza Independencia
Esta noche, la plaza Independencia será escenario de uno de los encuentros solidarios más importantes de estas fiestas. La fundación Un Mundo Diferente llevará adelante su tradicional celebración navideña, con una jornada pensada para compartir la mesa y el encuentro con quienes más lo necesitan. Para concretar la actividad, la organización solicita donaciones de alimentos como pollo, latas de arvejas, tomate triturado y queso cremoso. También se necesita el préstamo de freezers, hornos, garrafas y anafes a gas. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 381-5732721.