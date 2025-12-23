Primera baja para el Mundial 2026: una figura se rompió los ligamentos y quedaría afuera

Para Japón, la noticia representa un impacto deportivo. Minamino, que cumplirá 31 años el próximo mes, era una pieza central en el proyecto del entrenador Hajime Moriyasu. En las Eliminatorias asiáticas marcó cuatro goles y fue uno de los líderes del equipo que se clasificó de manera anticipada al Mundial. En total, suma 73 partidos con la camiseta nacional y 26 tantos, además de haber disputado el Mundial de Qatar 2022.