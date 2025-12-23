Secciones
Primera baja para el Mundial 2026: una figura se rompió los ligamentos y quedaría afuera

Takumi Minamino, capitán de la selección japonesa, deberá afrontar un prolongado período de recuperación tras el partido disputado con el Mónaco. Los plazos médicos lo alejan del máximo torneo internacional.

Hace 2 Hs

El camino rumbo al Mundial 2026 sumó su primer golpe fuerte antes de tiempo. Takumi Minamino, capitán y máxima referencia de la selección de Japón, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y todo indica que no llegará a disputar la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México.

La lesión se produjo durante el partido de la Copa de Francia entre el AS Monaco y Auxerre. Tras los estudios médicos realizados en las horas posteriores, se confirmó el peor diagnóstico: el delantero deberá afrontar una recuperación estimada de entre seis y nueve meses, un plazo que lo deja prácticamente fuera del torneo.

Para Japón, la noticia representa un impacto deportivo. Minamino, que cumplirá 31 años el próximo mes, era una pieza central en el proyecto del entrenador Hajime Moriyasu. En las Eliminatorias asiáticas marcó cuatro goles y fue uno de los líderes del equipo que se clasificó de manera anticipada al Mundial. En total, suma 73 partidos con la camiseta nacional y 26 tantos, además de haber disputado el Mundial de Qatar 2022.

La baja del ex Liverpool obliga ahora al seleccionado nipón a replantear su esquema y su liderazgo dentro del plantel. Japón debutará en el Mundial el 14 de junio frente a Países Bajos, en un grupo que también integran Túnez y el ganador del repechaje europeo entre Polonia y Ucrania.

La lesión de Minamino lo margina de la Copa del Mundo y también lo deja fuera del cierre de la temporada europea con el Mónaco, incluido el tramo decisivo de la Liga de Campeones, donde el club francés aún debe enfrentar a Real Madrid y Juventus.

A más de seis meses del inicio del torneo, el Copa Mundial de la FIFA 2026 ya registra su primera ausencia de peso. Y el mensaje es claro: el Mundial todavía está lejos, pero el costo físico del calendario empieza a sentirse.

