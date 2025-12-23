Secciones
Golpe decisivo en San Lorenzo: el fallo que cerró la posibilidad de un regreso de Marcelo Moretti a la presidencia

El Juzgado Civil N°51 rechazó la cautelar presentada por el exdirigente y ratificó lo resuelto por la Comisión Directiva y la Asamblea, lo que mantiene a Sergio Costantino al frente del club hasta las elecciones previstas para 2026.

RECHAZO. Marcelo Moretti no logró que la Justicia hiciera lugar a su presentación para volver a la presidencia de San Lorenzo. RECHAZO. Marcelo Moretti no logró que la Justicia hiciera lugar a su presentación para volver a la presidencia de San Lorenzo.
Hace 2 Hs

La disputa institucional en San Lorenzo sumó un nuevo capítulo con un fallo adverso para Marcelo Moretti. El Juzgado Civil N°51 rechazó la medida cautelar con la que el expresidente buscaba anular la acefalía declarada por la Comisión Directiva y, de ese modo, recuperar la presidencia del club.

En su resolución, la Justicia fue contundente al señalar que el solicitante no expuso ni acreditó de manera suficiente las razones para cuestionar los actos asociativos que impugnó. Además, remarcó que en la presentación no se configuró el “peligro en la demora” que justificara adoptar una cautelar para evitar un supuesto perjuicio. Con esos argumentos, el juzgado resolvió rechazar el pedido.

El planteo de Moretti había llegado a Tribunales luego de una semana convulsionada en Boedo. El martes pasado, más de la mitad de los integrantes de la Comisión Directiva presentó su renuncia, situación que derivó en la declaración de acefalía y en el apartamiento del entonces presidente. A partir de ese escenario, se convocó a una asamblea extraordinaria que se realizó este lunes en el Nuevo Gasómetro.

En esa asamblea, con la participación de 79 integrantes, Sergio Costantino fue elegido como presidente interino tras imponerse en la votación a Matías Lammens. Costantino obtuvo 35 votos, contra 31 de su principal competidor, mientras que hubo 11 abstenciones y dos apoyos para César Francis. Además, se fijó la fecha de elecciones anticipadas para el 30 de mayo de 2026.

Con el fallo del Juzgado N°51, todo lo resuelto en la Comisión Directiva y en la Asamblea quedó ratificado. De esta manera, Costantino se mantiene como presidente de transición y quedó formalmente habilitado para avanzar con la gestión en un contexto institucional y financiero complejo.

Tras asumir, el dirigente trazó las primeras líneas de trabajo de su mandato provisorio. Habló de la necesidad de dejar de lado las disputas internas, ordenar la situación administrativa y comenzar a resolver las inhibiciones y deudas que afectan al club. También aseguró que la actual conducción es “legítima” y pidió poner fin a las “chicanas políticas”.

Del lado de Moretti, lejos de dar el tema por cerrado, ya adelantó que apelará la resolución ante la Cámara Civil. Antes de conocerse el fallo, el expresidente había insistido en que la reunión de Comisión Directiva que declaró la acefalía estaba viciada y que su intención era completar los dos años de mandato que, según sostuvo, le restaban. Sin embargo, su pronóstico no se cumplió y el revés judicial se sumó a una semana especialmente adversa en lo institucional.

Mientras tanto, en San Lorenzo la nueva conducción busca recuperar cierta normalidad luego de semanas de parálisis. Con la decisión judicial ya tomada, el foco pasó a la reorganización interna y a la planificación deportiva, con la mirada puesta en estabilizar al club hasta que los socios vuelvan a las urnas en 2026.

Temas Buenos AiresClub Atlético San LorenzoMarcelo Moretti
