Golpe decisivo en San Lorenzo: el fallo que cerró la posibilidad de un regreso de Marcelo Moretti a la presidencia

Del lado de Moretti, lejos de dar el tema por cerrado, ya adelantó que apelará la resolución ante la Cámara Civil. Antes de conocerse el fallo, el expresidente había insistido en que la reunión de Comisión Directiva que declaró la acefalía estaba viciada y que su intención era completar los dos años de mandato que, según sostuvo, le restaban. Sin embargo, su pronóstico no se cumplió y el revés judicial se sumó a una semana especialmente adversa en lo institucional.