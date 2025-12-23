Ian Lucas habló sin rodeos sobre Evangelina Anderson y avivó los rumores de romance

Para cerrar, el creador de contenido se sinceró sobre Evangelina Anderson y dejó una frase contundente: “Yo ya dije que es la mujer más linda de la Argentina. Nos queremos mucho”. Con esas palabras, Ian Lucas dejó abiertas las puertas a los rumores de un posible romance, incluso a pesar de las diferencias de edad y del pasado reciente de la modelo con Martín Demichelis.