Ian Lucas habló sin rodeos sobre Evangelina Anderson y avivó los rumores de romance

Entre likes, gestos en redes y una confesión pública, el creador de contenido volvió a quedar en el centro de las especulaciones que lo vinculan con la modelo.

Hace 2 Hs

Si de romances inesperados se trata, Evangelina Anderson e Ian Lucas encabezaron la lista de rumores en este 2025. Aunque ambos insisten en que mantienen una amistad nacida a partir de su participación en MasterChef, una reciente declaración del influencer volvió a encender las versiones que los señalan como algo más que compañeros de reality.

Durante el fin de semana, la modelo llamó la atención al publicar una foto junto a su ex pareja, Martín Demichelis, y al mismo tiempo dejar de seguir en redes sociales al creador de contenido. El gesto no pasó inadvertido: pocas horas después, Anderson volvió a seguir a Ian Lucas, reavivando las especulaciones sobre la naturaleza de su vínculo.

Lejos de disiparse, la cercanía entre ambos quedó en evidencia el lunes por la noche, cuando Ian Lucas realizó una participación especial en el show de su colega Fede Vigevani. Al evento asistió Evangelina Anderson junto a su hija Emma, conocida en redes como Abrojito, y se mostró atenta al momento en que su compañero de MasterChef salió al escenario.

La situación tomó aún más repercusión con la presencia de Wanda Nara, quien también subió al escenario y no dudó en poner el tema sobre la mesa. “Queremos saber qué está pasando”, le dijeron a Ian en relación con Evangelina, generando un clima de complicidad que rápidamente superó la vergüenza inicial del influencer.

Aunque al comienzo se mostró tímido, Ian Lucas terminó dejando una dedicatoria que no pasó desapercibida. “Es mi compañera de MasterChef”, fueron sus primeras palabras, hasta que Wanda lo incentivó a profundizar. “Entre panqueque y panqueque… bueno, el día de mañana se sabrá”, lanzó, alimentando aún más las versiones.

Para cerrar, el creador de contenido se sinceró sobre Evangelina Anderson y dejó una frase contundente: “Yo ya dije que es la mujer más linda de la Argentina. Nos queremos mucho”. Con esas palabras, Ian Lucas dejó abiertas las puertas a los rumores de un posible romance, incluso a pesar de las diferencias de edad y del pasado reciente de la modelo con Martín Demichelis.

