Los salarios subieron 2,5% en octubre y superaron a la inflación, según el Indec

El indicador acumuló una suba de 33,7% desde diciembre, en un escenario marcado por un comportamiento dispar entre los sectores público, privado registrado y privado no registrado.

El índice de salarios registró en octubre un incremento promedio mensual de 2,5%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), y se ubicó por encima de la inflación del período, que en el décimo mes del año fue de 2,3%.

Con este resultado, el indicador acumuló una suba de 33,7% desde diciembre de 2024, en un escenario marcado por un comportamiento dispar entre los sectores público, privado registrado y privado no registrado.

La variación mensual del índice estuvo impulsada por aumentos de 2,1% en el sector privado registrado, 1,9% en el sector público y 4,2% en el sector privado no registrado, que volvió a mostrar la mayor dinámica del período.

En la comparación interanual, el índice de salarios avanzó 43,1%. Este crecimiento estuvo explicado por subas de 30,5% en el sector privado registrado, 31,9% en el sector público y un salto de 113,2% en el sector privado no registrado, que continúa liderando las variaciones nominales.

Incrementos acumulados desde diciembre

En términos acumulados desde diciembre de 2024, los salarios aumentaron 22,9% en el sector privado registrado, 26,2% en el sector público y 84,5% en el sector privado no registrado.

Dentro del sector público, el subsector nacional mostró en octubre una suba mensual de 1,2%, mientras que el provincial registró un incremento de 2,1%. En la medición interanual, los aumentos fueron de 21,2% y 36,2%, respectivamente, y las variaciones acumuladas alcanzaron 17,5% en el ámbito nacional y 29,8% en el provincial.

Temas TucumánBuenos AiresLuis CaputoMarco LavagnaJavier MileiInstituto Nacional de Estadística y Censos Indec
