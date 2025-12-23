Boca pasa la escoba: Martegani, Janson, Briasco y Orsini no seguirán y deberán buscar destino

Mientras espera por los primeros refuerzos, la dirigencia de la entidad "Azul y Oro" ya comenzó a depurar la plantilla. Agustín Martegani, Lucas Janson, Norberto Briasco y Nicolás Orsini fueron avisados de que deben acercar ofertas para salir en este mercado de pases. Los directivos dejaron claro que no rescindirán ningún contrato: si no se consiguen club, quedarán “colgados”.
Si bien la institución intentará venderlos, no ve con malos ojos darlos a préstamo si no hay otra opción.
Además, todo parece indicar que la lista se extenderá con el correr de las semanas, sobre todo con futbolistas que no fueron considerados últimamente. Uno de ellos es Lucas Blondel, quien ya se encuentra en tratativas con Argentinos Juniors.
Donde también habrá varias bajas es en el plantel de reserva. Los chicos que dirige Mariano Herrón se consagraron campeones, y varios tienen decidido emigrar ante la falta de espacio en el primer equipo. Dos de las figuras, Santiago Dalmasso (volante creativo) y Mateo Mendía (defensor central y capitán del equipo) saldrán a préstamo para tener minutos.