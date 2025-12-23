La verdadera razón por la que Boca bajó a Miguel Borja: exigencias, enojo y un final inesperado

Un mercado que sigue moviéndose en Boca

Con la caída definitiva del pase de Borja, Boca volverá a activar otras opciones ofensivas en un mercado escaso de centrodelanteros de jerarquía. Quedó descartado Alexis Cuello, y el club continúa esperando una respuesta de San Lorenzo por Gastón Hernández. En paralelo, el que está más cerca es Marino Hinestroza, extremo colombiano de 23 años por quien Boca compraría el 100% del pase. Además, en las próximas horas podría confirmarse la salida de Lucas Blondel a Argentinos Juniors a préstamo, mientras el "Xeneize" analiza alternativas para completar el ataque de cara a un 2026 lleno de competencia.