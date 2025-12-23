La verdadera razón por la que Boca bajó a Miguel Borja: exigencias, enojo y un final inesperado

El capítulo final de la novela entre Miguel Borja y Boca Juniors llegó antes de lo esperado. Tras semanas de rumores y un coqueteo público que ilusionó a más de uno, el delantero colombiano quedó prácticamente descartado para reforzar al "Xeneize". Mientras negocia un preacuerdo con Cruz Azul de México, en Boca explican por qué la operación terminó cayéndose pese al contacto directo entre las partes.
Desde el inicio, en el club de la Ribera existieron dudas sobre la intención real del exatacante de River Plate de cambiarse de vereda. Aunque el guiño del delantero en una entrevista televisiva dio que hablar, en Brandsen 805 no estaban convencidos de que ese interés fuera genuino. Más allá de eso, Juan Román Riquelme siempre lo consideró un nueve ideal para su proyecto futbolístico y autorizó el sondeo.
El problema apareció cuando llegó el momento de hablar de números. Con el pase en su poder, Borja pidió un salario altísimo, superior incluso al de Leandro Paredes, uno de los sueldos top del plantel. Su representante argumentó que, al llegar libre, el futbolista merecía una compensación equivalente a un traspaso, lo que derivó en una cifra cercana a los 3 millones de dólares por temporada. En Boca interpretaron ese gesto como un mensaje claro: “No quería venir”.
A esa percepción se sumó una lectura interna que terminó de cerrar la historia: según fuentes del club, el colombiano habría utilizado el interés de Boca para presionar a Cruz Azul y acelerar la oferta mexicana. El jugador, que en cuatro temporadas en River convirtió 62 goles en 159 partidos, priorizó el contrato más elevado y un nuevo desafío en la Liga MX.
Un mercado que sigue moviéndose en Boca
Con la caída definitiva del pase de Borja, Boca volverá a activar otras opciones ofensivas en un mercado escaso de centrodelanteros de jerarquía. Quedó descartado Alexis Cuello, y el club continúa esperando una respuesta de San Lorenzo por Gastón Hernández. En paralelo, el que está más cerca es Marino Hinestroza, extremo colombiano de 23 años por quien Boca compraría el 100% del pase. Además, en las próximas horas podría confirmarse la salida de Lucas Blondel a Argentinos Juniors a préstamo, mientras el "Xeneize" analiza alternativas para completar el ataque de cara a un 2026 lleno de competencia.