Crisis en San Lorenzo: Moretti denunció irregularidades en la asamblea y dijo que irá a la Justicia para seguir como presidente

Cuando parecía que todo comenzaba a tomar un rumbo, reapareció Marcelo Moretti y encendió nuevamente la polémica. El expresidente de San Lorenzo reavivó la interna y dejó en claro que no reconoce lo sucedido en la Asamblea Extraordinaria.
Acerca de la reunión que lo destituyó, dio su argumento. “Yo la convoqué, pero no la inicié. Como nunca la inicié, no empezó a tratarse ningún tema. El contenido fue realizado solo por algunas personas, con una hoja fraguada, de nulidad absoluta”, denunció. Además, sostuvo que hubo inconsistencias en la firma del acta.
“Decía que había 18 personas presentes cuando eran 15, y de esas 15 no renunciaron siete. Lo firmaron nueve personas. Yo no hice nada para irme, esto es un golpe de Estado”, agregó.
Moretti también rechazó las acusaciones de que su postura complique el funcionamiento del club. “Yo no trabo nada. Hay un estatuto y, si no se respeta, se va a la IGJ o a la Justicia. Estas situaciones las manejo con mis abogados, que son especialistas”, explicó.
Y para colmo, confirmó que el caso está lejos de tener un cierre definitivo. “Si la Justicia falla en mi contra, voy a ir a la Cámara Civil. La otra vez apelé y me dieron la razón. El acta está fraguada”, sentenció.