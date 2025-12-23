La 2009 de San Martín consolida su identidad de la mano de Walter "Curita" Molina

La rutina diaria también está claramente establecida. De lunes a viernes, entre las 16 y las 18, los entrenamientos se desarrollan con planificación previa: gimnasio bajo la conducción del PF y tareas de campo divididas entre los entrenadores. Pero no todo pasa por lo futbolístico. “Siempre tratamos de inculcar valores para que nada los desvíe del camino; que estudien y que se cuiden; todo va de la mano. Para esta carrera hay que estar bien preparado, dentro y fuera de la cancha”, resumió.