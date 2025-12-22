Secciones
Tapia rompió el silencio: reapareció tras el Trofeo de Campeones y lanzó un mensaje que sacudió al Ascenso

Con elogios y advertencias, el presidente de la AFA habló desde Ezeiza mientras avanzan causas que involucran a su entorno.

Hace 42 Min

Claudio “Chiqui” Tapia reapareció públicamente tras su llamativa ausencia en la premiación del Trofeo de Campeones en San Nicolás. Fue en el predio de Ezeiza, durante la previa de los sorteos de las categorías del Ascenso para 2026, y dejó un mensaje contundente dirigido a los dirigentes de esas divisiones.

Tapia destacó la profesionalización del Ascenso y remarcó el rol social de los clubes más humildes. Señaló que conducir instituciones con recursos limitados requiere creatividad, esfuerzo y compromiso diario, y sostuvo que hoy la estructura formativa del Ascenso produce cada vez más futbolistas que llegan a la Primera División.

Durante su discurso, el presidente de la AFA evitó cualquier referencia a los escándalos que rodean su gestión, entre ellos la investigación de la causa Sur Finanzas. Aun así, envió un mensaje indirecto: afirmó que quienes están al frente de un club del interior “no administran pobreza, sino menos recursos”, y que esa diferencia los obliga a ser más competitivos y eficientes.

Tapia también elogió el crecimiento edilicio y la capacidad de gestión de los dirigentes, resaltando que el Ascenso sostiene tareas sociales que muchas veces exceden el ámbito deportivo. “Hay que seguir trabajando para hacer un fútbol mejor”, dijo, en lo que pareció también un llamado interno a cerrar filas en tiempos de tensión institucional.

Los motivos de su ausencia

Desde el entorno dirigencial explicaron que Tapia no estuvo en San Nicolás por cuestiones de agenda y logística tras su viaje a Qatar como presidente de la Comisión de Reglas de la FIFA. Sin embargo, otras versiones aseguran que decidió no exponerse públicamente debido al clima político que se generó tras los últimos episodios judiciales.

