Tapia rompió el silencio: reapareció tras el Trofeo de Campeones y lanzó un mensaje que sacudió al Ascenso

Durante su discurso, el presidente de la AFA evitó cualquier referencia a los escándalos que rodean su gestión, entre ellos la investigación de la causa Sur Finanzas. Aun así, envió un mensaje indirecto: afirmó que quienes están al frente de un club del interior “no administran pobreza, sino menos recursos”, y que esa diferencia los obliga a ser más competitivos y eficientes.