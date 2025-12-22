Una jornada de lujo para bajar el telón del turf tucumano

La tradicional competencia enfrentará a los ganadores de las dos últimas ediciones del Gran Premio “Batalla de Tucumán”. Dr. Legasov, héroe en 2024, buscará tomarse revancha de Suffok, que este año lo relegó en la carrera más prestigiosa de la región, en un final emotivo. Entre los anotados también aparece el ascendente Show Goes On, que viene de ganar en gran forma recientemente el clásico “Irineo Leguisamo”, oportunidad en la que relegó a Suffok y a Dr. Legasov. Desde Santiago del Estero llegará el experimentado He’s a Rockstar, un ejemplar que sabe muy bien lo que es triunfar en este tipo de competencias, aunque en sus últimas presentaciones no rindió en el nivel esperado.