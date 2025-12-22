Secciones
Una jornada de lujo para bajar el telón del turf tucumano

La última reunión del año tendrá plato fuerte el clásico “Carlos Pellegrini”. El especial “Clausura” y una programación que podría extenderse a 12 carreras anticipan un gran cierre de temporada.

VA POR EL DESQUITE. El zaino Dr. Legasov, ganador del “Batalla de Tucumán” en 2024, intentará tomarse revancha de Suffok y de Show Goes On. VA POR EL DESQUITE. El zaino Dr. Legasov, ganador del “Batalla de Tucumán” en 2024, intentará tomarse revancha de Suffok y de Show Goes On.
La última jornada turfística de la temporada en el hipódromo tucumano promete muchas emociones. El clásico “Carlos Pellegrini”, que será el plato fuerte del mitin, contará con la presencia de 10 ejemplares que buscarán la gloria en los 2.000 metros de recorrido.

La tradicional competencia enfrentará a los ganadores de las dos últimas ediciones del Gran Premio “Batalla de Tucumán”. Dr. Legasov, héroe en 2024, buscará tomarse revancha de Suffok, que este año lo relegó en la carrera más prestigiosa de la región, en un final emotivo. Entre los anotados también aparece el ascendente Show Goes On, que viene de ganar en gran forma recientemente el clásico “Irineo Leguisamo”, oportunidad en la que relegó a Suffok y a Dr. Legasov. Desde Santiago del Estero llegará el experimentado He’s a Rockstar, un ejemplar que sabe muy bien lo que es triunfar en este tipo de competencias, aunque en sus últimas presentaciones no rindió en el nivel esperado.

La reunión contará con otra prueba jerárquica, que es el especial “Clausura”, donde se medirán los mejores mediofondistas. Standartd y Kavak, que habían sido protagonistas en carreras de fondo, estarán presentes en el cotejo de 1.400 metros. Jolly Boy, que hace menos de un mes ganó en tiempo récord sobre 1.300 metros, tratará de rehabilitarse de su floja actuación en la reunión pasada. Jan de Liche, Sweet Elementary y Zinzan Brooke están en un gran momento y deberán confirmarlo en una competencia que promete vértigo desde que se abran los partidores.

Para la última reunión del año fueron programadas 10 carreras, pero debido a la gran cantidad de anotados, es posible que dos pruebas sean divididas, por lo que se correrían 12 competencias.

Los anotados en todas las pruebas son los siguientes:

Clásico “Carlos Pellegrini” (2.000 metros): Demostrame, Dr. Legasov, Fin del Mundo, He’s a Rockstar, Hympresionante, Lord Triumph, Show Goes On, Suffok, Taty Boone y Treasure D’Oro.

Especial “Clausura” (1.400 metros): Caro Amici, Golden Warrior, Hi Uno, Jan de Liche, Jolly Boy, Kavac, Malo de Película, Pure Dabster, Sonreime, Standartd, Sweet Elementary, Twitch Hurricane, Yoda y Zinzan Brooke.

Turno III (1.300 metros): Altruismo, Don Piper, El Intendente, Elegilo a Él, Il Felino, Noble Mani, Soy Nicholas y The Coach.

Turno IV (1.200 metros): Apostólico Frank, Chica de Blanco, Count the Gold, Dialecto, El Patriarca, Fulgente, Glaniador, Hi Bunni, Island Express, Last Jedi, Supremo Prizey y Tierno de Alma.

Turno V (1.300 metros): Bouza, Buenos Muchachos, Emperor Jack, Equal Orgulloso, Fumikomi, Island of Luck, La Giannela, Le Grand Jour, Mundo Daniel, Muro Atlántico, Río Seguro, Security Premium, Sol por Norma, Tailgate, Un Día Soleado, Un Terremoto y Winsaday.

Turno VI (1.300 metros): Airoso Vega, Army of Me, Botón de Pánico, Cashisking, Cornell, Creando Sueños, Es Amoroso, Es Nuestro, Furioso Life, Glorioso Ireneo, Hermano del Alma, Humor Amigo, Ildo, Jazminero Azul, Landslide Risk, Omate, Prince Pop, Radio Waves, Vacunate y Wind Vision.

Turno VII (1.400 metros): Candy Gato, Distinto Rig, El Cobre, Eufemio, Lord Lancelot y Master Dandy.

Turno VIII (1.200 metros): Ángel Poeta, Bequepingo, Con Exceso, Duplexer, El Moonwalk, Essay My Name, Fugitive Boone, Furioso Pana, Googler, Great Daddy, It Looks Nice, Lucky Shadow, Norteño For Sale, Q Loico, Seeking Money y Séptimo Regimiento.

Turno IX (1.200 metros): Amiguita Bataclana, Carta Escondida, Domna, Ella Dice, Galana in Love, Giulie Is a Bomb, Impetuosa, Muñeca Texana, Piu Rimout y Polaquita Love.

Turno X (800 metros): Centella Big Prize, Crisette, Don Chipion, Eco Ventura, El Maipuense, Espalda Sin Riesgo, Good Champion, Grimaldo, Guajiru, HGH Song, Light Black, Talento Embrujado, The Best Warrior, Tío Juanchos y Valid Sam.

