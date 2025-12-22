La promesa de Franco Colapinto para Boca en la Fórmula 1 que ilusiona a los hinchas en la previa de 2026

El amor de Franco Colapinto por Boca no es nuevo, pero esta vez fue más lejos que nunca. El piloto argentino de Fórmula 1 reveló cuál será el homenaje que le hará al "Xeneize" si consigue el primer podio de su carrera en la categoría durante la temporada 2026 con Alpine.
En un video que circuló en redes sociales, el pilarense de 22 años habló con desparpajo, sonrió, y confesó lo que diría si logra meterse entre los tres mejores de una carrera el próximo año. La declaración fue clarísima para el hincha azul y oro. “Cuando haga mi primer podio, subo diciendo ‘Boca, Boca, Boca’”, afirmó.
La promesa desató furor inmediato entre los simpatizantes, que celebraron el guiño futbolero del piloto y la posibilidad de escucharlo pronunciar el nombre del club en la ceremonia más codiciada del automovilismo mundial.
Colapinto explicó que su vínculo con Boca viene de siempre. Se hizo hincha por su familia y durante su infancia no faltó a un partido. La distancia de su carrera europea lo obliga a vivir esa pasión desde lejos, algo que confesó como una de sus mayores espinas.
“Mi familia es muy bostera, a raíz de eso me empezaron a llevar a la cancha y me volví muy fan. De chiquito iba a todos los partidos y ahora que estoy en Europa lo que más me duele es no poder ir a la cancha”, contó.
Ese amor viajero también aparece en los circuitos del mundo. El piloto admitió que casi no hay fecha sin banderas, camisetas o hinchas de Boca siguiéndolo a la distancia.
La ilusión por 2026
El argentino atraviesa sus días finales de descanso en el país luego de una temporada intensa junto a Alpine. Mientras carga combustible emocional antes de volver a Europa, ya piensa de lleno en el calendario que se viene.
Su preparación arrancará en enero en Enstone, la base de la escudería, y continuará con ensayos en Barcelona y Bahréin antes del debut oficial de la temporada. El primer desafío será en Melbourne, Australia, entre el 6 y el 8 de marzo, donde intentará sumar sus primeros puntos como piloto titular.
Colapinto encontró en Boca un refugio sentimental y, a la vez, una conexión con la Argentina desde un deporte global. La promesa del podio reforzó la identidad de un corredor argentino que lleva al club de sus amores por el mundo.
Y así, mientras Alpine acelera en la construcción del auto para el nuevo reglamento de la Fórmula 1, el piloto ya instaló su propio desafío personal: subirse al podio y gritarle al planeta lo que siente desde chico.