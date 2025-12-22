Franco Colapinto tendrá por primera vez un beneficio clave en la Fórmula 1 con Alpine para 2026

El procedimiento se realizó bajo la supervisión del director del equipo, Steve Nielsen, y marcó un avance importante para el argentino dentro de la estructura. Hasta ahora, cada vez que le tocó competir en Fórmula 1 tuvo que adaptarse a autos diseñados originalmente para otros pilotos. En Williams ocupó el asiento de Logan Sargeant y, tras su llegada a Alpine, hizo lo propio con la butaca que había utilizado Jack Doohan. En ambos casos tuvo que recurrir a ajustes parciales y rellenos para adaptarse al habitáculo.