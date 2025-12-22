Franco Colapinto tendrá por primera vez un beneficio clave en la Fórmula 1 con Alpine para 2026

El camino de Franco Colapinto hacia su primera temporada completa como piloto titular en la Fórmula 1 empieza a tomar forma dentro de la fábrica de Alpine. La escudería francesa difundió imágenes de su trabajo de fin de año en la sede del equipo y mostró un detalle determinante para su rendimiento en 2026 ya que, por primera vez, el bonaerense contará con un asiento moldeado íntegramente a su medida.
Colapinto volvió a Argentina para pasar las fiestas luego de semanas intensas en Europa. Hasta mediados de diciembre se mantuvo en Francia para completar tareas técnicas vinculadas al proyecto del próximo año. Entre esos trabajos apareció una instancia inédita en su paso por la máxima categoría: la confección de la butaca del nuevo A526, el modelo que Alpine presentará oficialmente el 23 de enero.
El procedimiento se realizó bajo la supervisión del director del equipo, Steve Nielsen, y marcó un avance importante para el argentino dentro de la estructura. Hasta ahora, cada vez que le tocó competir en Fórmula 1 tuvo que adaptarse a autos diseñados originalmente para otros pilotos. En Williams ocupó el asiento de Logan Sargeant y, tras su llegada a Alpine, hizo lo propio con la butaca que había utilizado Jack Doohan. En ambos casos tuvo que recurrir a ajustes parciales y rellenos para adaptarse al habitáculo.
En 2026 la historia será distinta. Colapinto tendrá una butaca construida desde cero, pensada para su contextura física. Ese cambio, aunque pueda parecer mínimo, sostiene un impacto directo en el manejo y el rendimiento. La posición del cuerpo dentro del monoplaza influye en el centro de gravedad del auto y en el equilibrio durante el paso por curvas rápidas. Con un molde propio, los ingenieros pueden ubicarlo en el punto exacto para optimizar el balance general del vehículo y afinar su lectura de cada reacción del chasis.
Además, un asiento ergonómico reduce la fatiga física que generaban los rellenos utilizados hasta ahora para compensar las diferencias de tamaño y postura. Un mejor apoyo lumbar y lateral permite una conexión más firme con el habitáculo y disminuye el desgaste en carreras de alta exigencia.
Este trabajo también ratifica el lugar que Colapinto ocupará dentro del proyecto deportivo 2026. El A526 será el primer coche que lo tenga integrado desde el inicio del desarrollo y llegará acompañado de otra novedad estructural para la escudería porque a partir del próximo año Alpine utilizará motores Mercedes, un cambio técnico que apunta a mejorar la competitividad respecto a 2025.
Para el piloto bonaerense, el asiento a medida confirma que, por primera vez, la Fórmula 1 empieza a diseñar el auto alrededor suyo. Una señal deportiva fuerte para el año en el que iniciará su primera temporada completa como titular en la Máxima.