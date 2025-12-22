Secciones
EspectáculosFamosos

Chano reveló cómo era trabajar con Damián Betular antes de ser famosos

El exlíder de Tan Biónica recordó sus días como camarero antes del éxito masivo y describió cómo era el hoy famoso pastelero en la intimidad de la cocina. Además, lanzó una cruda confesión sobre sus adicciones en aquel entonces.

Chano reveló cómo era trabajar con Damián Betular antes de ser famosos Chano reveló cómo era trabajar con Damián Betular antes de ser famosos
Hace 2 Hs

Mucho antes de llenar estadios y convertirse en el "pibe de los astros", Chano Moreno Charpentier recorría las mesas de un restaurante porteño con una bandeja en la mano. Lo que nadie imaginaba hasta ahora es que, entre plato y plato, el destino lo cruzó con otra figura que hoy es pilar de la televisión argentina: Damián Betular.

En una entrevista íntima con Migue Granados para el canal de streaming Olga, el músico retrocedió hasta sus 26 años para reconstruir una etapa de su vida donde la fama era todavía un sueño lejano y la gastronomía, su medio de subsistencia.

"Él ya era un personaje": El Betular anónimo

Chano recordó con precisión los roles que cada uno desempeñaba en aquel entonces. "Yo era camarero, él era pastelero. Increíble", relató entre risas, subrayando lo azaroso de aquel encuentro. Según el cantante, el carisma que hoy consagra a Betular en programas como MasterChef o en el propio streaming ya era evidente cuando nadie lo conocía.

"Él ya era un personaje como es hoy; siendo anónimo ya era así. Vos siempre llegabas y él estaba hablando, como haciendo un monólogo", describió Chano, pintando una escena donde el humor de Betular servía de contrapunto a la presión del servicio.

Luces y sombras en la cocina

Sin embargo, el relato de Chano no se quedó solo en la anécdota simpática. Con la honestidad brutal que lo caracteriza, el músico describió el ambiente laboral de aquel restaurante como un escenario de altísima complejidad, marcado por el consumo y los excesos.

"Donde yo estuve, era tremendo. Era peor que un show de rock, consumían todos", confesó el artista. En ese punto, marcó una distinción fundamental que protege la imagen de su antiguo compañero: "Betular no", aclaró tajantemente, separando al pastelero del entorno tóxico que rodeaba al resto del personal.

La lucha personal de Chano

El testimonio cobró un tono más oscuro cuando el músico recordó su batalla personal contra las adicciones durante esos años. Chano explicó que había llegado a ese empleo tras un tratamiento de rehabilitación y que logró mantenerse sobrio durante tres años.

"Llego y estoy como tres años limpio trabajando ahí de camarero, y una noche no aguanté más", confesó sobre el momento de su recaída. Ese quiebre marcó un antes y un después en su proceso, en una época en la que todavía no contaba con el respaldo mediático ni artístico que alcanzaría años después con Tan Biónica.

Temas Santiago "Chano" Charpentier
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Chano habló sobre sus adicciones con Pergolini: “Nadie me dijo que mi vida se iba a volver ingobernable”

Chano habló sobre sus adicciones con Pergolini: “Nadie me dijo que mi vida se iba a volver ingobernable”

Lo más popular
Caso Paulina Lebbos: “Kaleñuk es el verdadero hijo del poder”
1

Caso Paulina Lebbos: “Kaleñuk es el verdadero hijo del poder”

Miguel Acevedo: “La reforma no dependía sólo de mí; yo di todo”
2

Miguel Acevedo: “La reforma no dependía sólo de mí; yo di todo”

Hollywood llora al actor James Ransone
3

Hollywood llora al actor James Ransone

Jaldo decreta el asueto administrativo para el 26 de diciembre y el 2 de enero: qué implica la medida
4

Jaldo decreta el asueto administrativo para el 26 de diciembre y el 2 de enero: qué implica la medida

La Corte Suprema nacional confirmó la destitución del ex juez Guyot
5

La Corte Suprema nacional confirmó la destitución del ex juez Guyot

El tiempo en Tucumán: la semana comienza gris, lluviosa y con un marcado descenso de la temperatura
6

El tiempo en Tucumán: la semana comienza gris, lluviosa y con un marcado descenso de la temperatura

Más Noticias
¿Cuál fue la causa de muerte de James Ransone, el actor de IT?

¿Cuál fue la causa de muerte de James Ransone, el actor de "IT"?

El ex actor de Nickelodeon, Tylor Chase, fue visto viviendo en las calles nuevamente

El ex actor de Nickelodeon, Tylor Chase, fue visto viviendo en las calles nuevamente

Compras de Navidad: cómo atenderán los comercios en Tucumán durante el 22, 23 y 24 de diciembre

Compras de Navidad: cómo atenderán los comercios en Tucumán durante el 22, 23 y 24 de diciembre

Tormentas fuertes y vientos: estas son las 18 provincias en alerta para este lunes

Tormentas fuertes y vientos: estas son las 18 provincias en alerta para este lunes

Evangelina Anderson rompió el silencio: la verdad tras su supuesta ruptura con Ian Lucas y la reconciliación con Martín Demichelis

Evangelina Anderson rompió el silencio: la verdad tras su supuesta ruptura con Ian Lucas y la reconciliación con Martín Demichelis

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Christian Petersen, en estado crítico: qué reveló el examen toxicológico y el consumo de anfetaminas

Christian Petersen, en estado crítico: qué reveló el examen toxicológico y el consumo de anfetaminas

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Comentarios