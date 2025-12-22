Chano reveló cómo era trabajar con Damián Betular antes de ser famosos

Mucho antes de llenar estadios y convertirse en el "pibe de los astros", Chano Moreno Charpentier recorría las mesas de un restaurante porteño con una bandeja en la mano. Lo que nadie imaginaba hasta ahora es que, entre plato y plato, el destino lo cruzó con otra figura que hoy es pilar de la televisión argentina: Damián Betular.