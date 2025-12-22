Dictan preventiva por seis meses al detenido por el doble homicidio

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos en contra de José Osvaldo Rojas (50 años), acusado de haber asesinado a su ex pareja Juana del Carmen Bustos (38 años) y a Roque Francisco Lucero (41 años) en dos hechos ocurridos con minutos de diferencia el pasado viernes 19. El imputado permanecerá seis meses bajo prisión preventiva, mientras avanza la investigación.
De acuerdo a la acusación, alrededor de las 13, Bustos caminaba por la calle principal del barrio La Pila, en Delfín Gallo, cuando fue interceptada por Rojas, quien se movilizaba en un auto Fiat Palio negro. Tras una discusión verbal, se produjo un forcejeo en el que la mujer intentó defenderse con un paraguas. Luego, el acusado habría sacado un revólver y efectuado varios disparos.
La víctima fue trasladada de urgencia al CAPS de la zona, pero falleció minutos después a causa dfe las heridas.
Minutos más tarde, Rojas se dirigió hacia Banda del Río Salí, donde ingresó al domicilio de Roque Francisco Lucero, ubicado en el barrio Aeropuerto. Ahí comenzó una nueva discusión, esta vez con Lucero y su pareja. El acusado habría forcejeado en la puerta de la vivienda y luego disparó contra la víctima, que murió en el lugar por heridas de bala. En la casa se encontraban familiares.
Tras los hechos, vecinos dieron aviso al 911 y a los servicios de emergencia. Horas después, Rojas se presentó en una comisaría de Lastenia, donde declaró haber “cometido una locura”. El arma utilizada fue hallada a metros de una ruta provincial 302, y el vehículo quedó secuestrado.
Testimonios
Durante la audiencia, la Fiscalía expuso una serie de testimonios que coincidieron en el desarrollo de los hechos. Vecinos y testigos relataron discusiones breves, forcejeos y disparos, seguidos de la fuga del acusado en un vehículo de características idénticas al que fue secuestrado.
En el caso del femicidio, una testigo indicó que vio a Rojas impedirle el paso a Bustos antes de efectuar los disparos. En el segundo hecho, familiares de Lucero señalaron al imputado como el autor de los disparos efectuados que acabaron con la vida de la víctima.
Las autopsias preliminares confirmaron que Bustos murió por una lesión mortal en la arteria aorta, mientras que Lucero falleció por lesiones encefálicas provocadas por proyectiles de arma de fuego.
Imputación
La fiscal María José Agüero imputó a Rojas por el delito de homicidio triplemente agravado por el vínculo, por mediar violencia de género y por el uso de arma de fuego, en concurso real con homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en carácter de autor.
Entre las evidencias presentadas se destacó el hallazgo, dentro del vehículo del acusado, una orden de restricción de acercamiento vigente, dictada semanas antes a favor de Juana Bustos, la cual Rojas habría desobedecido.
La defensa no objetó la formulación de cargos ni la medida de coerción, aunque solicitó que el plazo de prisión preventiva fuera reducido. El pedido fue rechazado.
Luego de analizar las pruebas reunidas hasta el momento, el juez resolvió hacer lugar a la prisión preventiva por seis meses, al considerar acreditados los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, además de la gravedad de los hechos y la pena en expectativa, que podría ser de prisión perpetua.
Rojas fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial, donde quedará alojado mientras continúan las medidas investigativas.
“Él la estaba esperando”: recorrida por barrio La Pila en Delfín Gallo
LA GACETA recorrió el barrio La Pila de Delfín Gallo. Un vecino, que solicitó reserva de identidad, contó que la víctima, Juana del Carmen Bustos, regresaba de realizar compras cuando fue interceptada por el agresor. “Ella venía de comprar y él la estaba esperando con el auto. Cuando la vio, se acercó, discutieron y ahí él le disparó”.
Otro testigo, empleado de un comercio cercano y que también pidió no ser identificado, contó: “Escuchamos unos estruendos y pensamos que eran cohetes. Cuando escuchamos el auto acelerar, salimos y la chica ya estaba muerta”. Agregó que la víctima se encontraba sola y que el agresor la esperaba con el vehículo detenido en la esquina: “Cuando la vio, se acercó despacio con el auto. Nosotros lo vimos pasar”. Remarcó además que, en ese momento, el agresor vestía una remera negra, y que posteriormente fue visto con una camisa azul.
De acuerdo a los testimonios recogidos en el lugar, José Osvaldo Rojas era una persona rechazada en el barrio y contaba con antecedentes de comportamientos violentos. Vecinos señalaron que ya había protagonizado otros episodios de violencia con distintas personas de la zona.
Posteriormente, se tomó contacto con Tobías Palavecino, de 20 años, hijo de la víctima, en el domicilio de Juana del Carmen Bustos. Dijo que la relación entre su madre y Rojas estaba marcada por hechos de violencia. “Él era violento con ella, y cuando ella fue a denunciar, no le prestaron atención y no le tomaron la denuncia”.
Palavecino recordó un episodio anterior: “Discutieron fuerte. Cuando ella llegó a la casa se fue a bañar y al rato él entró, fue a buscarla al baño y le pegó”. Según su testimonio, tras ese hecho la víctima realizó una denuncia en una comisaría de la zona de La Banda o Lastenia, donde finalmente se le otorgó una medida perimetral contra Rojas.
El hijo de la víctima sostuvo que el agresor violaba reiteradamente esa restricción: “Se pasaba por el barrio como si nada, a cualquier hora, con la excusa de que hacía de Uber, pero era mentira. Se cansó de violar la perimetral”. También afirmó que Rojas había amenazado de muerte a su madre y a su familia en reiteradas ocasiones: “Él la amenazó que la iba a matar, que me iba a hacer cagar a mí y a mi hermano, que iba a agarrar a mi hermanita a la salida de la escuela. Y nadie hizo nada”.
“Él tenía una restricción”: recorrida por Barrio Aeropuerto
En una recorrida por el Barrio Aeropuerto, se tomó contacto con familiares de Roque Francisco Lucero y vecinos. Una vecina del barrio, que solicitó reserva de identidad, relató: “Nosotros estábamos acá y escuchamos las explosiones. Pensamos que eran cohetes. Cuando salimos, lo vimos a él (Rojas) correr y doblar en la esquina”. Agregó que, momentos después, la esposa de Lucero salió del domicilio pidiendo auxilio: “Salió corriendo a los gritos pidiendo ayuda, que llamen a la policía y una ambulancia”.
Mario Serrano, primo de la víctima, señaló: “Él tenía restricción para acercarse a ella, tenía la perimetral, pero no la respetaba”. Dijo que a las 13:26 recibió una llamada de la hija de Lucero: “No le entendía lo que me decía porque lloraba y estaba asustada. Después llamé a la madre, me contó lo que había pasado y ahí fuimos a la casa”.
También indicó que el agresor ya contaba con antecedentes de denuncias por violencia de género vinculadas a una pareja anterior. Según su relato, el agresor llegó al domicilio de Lucero. “Intentó entrar; la esposa de Francisco lo confrontó, hubo un forcejeo, sacó el arma, hizo un disparo y ahí Francisco entra a pelear con él. En ese momento recibe los disparos y muere”.
Breves
Un joven fue asesinado a machetazos en San Pablo
Un joven de 20 años fue asesinado a golpes y a machetazos por cuatro sujetos que lo interceptaron en el camino a la altura del Obraje en San Pablo. Al ataque ocurrió el jueves a la tarde y la víctima falleció el sábado a la mañana en el Hospital Padilla. Se trata de Lautaro Nicolás Ledesma, domiciliado en Manzana 3 Lote 3 del barrio San Miguel de capital, quien a las 19 caminaba por el camino de San pablo cuando fue agredido por las cuatro personas que se movilizaban en un auto, según dijo a la Policía su tía, Nancy Mercedes Luna. Los agresores lo golpearon y luego con un machete lo hirieron en la cabeza, el muslo y el tobillo de la pierna derecha. Fue llevado al hospital Padilla, donde falleció a las 10 de la mañana del viernes.
Secuestran tres kilos de marihuana “cripy”
En la noche del martes, efectivos de la División Robos y Hurtos interceptaron en calle Venezuela y 25 de Mayo un vehículo de alta gama, en el que iban cuatro adultos y una menor. Al revisarlo se halló un envoltorio con tres kilos de marihuana del tipo “Cripy” (que es una versión adulterada y barata del estupefaciente). Los adultos, uno de los cuales tiene una condena de ejecución condicional, quedaron a disposición de la Justicia Federal y la adolescente fue entregada a un familiar.