Dictan preventiva por seis meses al detenido por el doble homicidio

Palavecino recordó un episodio anterior: “Discutieron fuerte. Cuando ella llegó a la casa se fue a bañar y al rato él entró, fue a buscarla al baño y le pegó”. Según su testimonio, tras ese hecho la víctima realizó una denuncia en una comisaría de la zona de La Banda o Lastenia, donde finalmente se le otorgó una medida perimetral contra Rojas.

El hijo de la víctima sostuvo que el agresor violaba reiteradamente esa restricción: “Se pasaba por el barrio como si nada, a cualquier hora, con la excusa de que hacía de Uber, pero era mentira. Se cansó de violar la perimetral”. También afirmó que Rojas había amenazado de muerte a su madre y a su familia en reiteradas ocasiones: “Él la amenazó que la iba a matar, que me iba a hacer cagar a mí y a mi hermano, que iba a agarrar a mi hermanita a la salida de la escuela. Y nadie hizo nada”.