Acassuso superó a Armenio en la final del reducido y ascendió a la Primera Nacional

Tras haber triunfado en el duelo de ida por 1 a 0, Acassuso llegaba a la definición en Ing. Maschwitz sabiendo que dos resultados le servían para hacer historia. Finalmente fue empate 1 a 1 y festejo para el equipo “Quemero”.
En el primer tiempo, los de San Isidro se pusieron en ventaja a través de un penal de David Escalante. Cuando quedaban algo menos de 20’ para el final, Nahuel Troxler consiguió la igualdad para el Deportivo Armenio, que siguió buscando hasta el final el gol que lo llevara a los penales pero no pudo contra la defensa visitante.
De esta manera, Acassuso volverá a jugar en la segunda división tras 79 años. La última vez que había estado tan arriba había sido en 1946.
Un largo camino
El club de Boulogne, en la zona norte del conurbano bonaerense, se quedó con el segundo ascenso tras jugar 44 partidos: fue quinto en la tabla general, superó a Villa San Carlos en cuartos de final y a Real Pilar en semis, antes de vencer a Armenio en el cruce decisivo.
Midland había logrado el título de la Primera B Metropolitana al ganar tanto el Torneo Apertura como el Clausura, por lo que subió sin necesidad de jugar ningún mano a mano.
Por el lado del Federal A, ya estaban definidos los ascendidos: Ciudad Bolívar y Atlético Rafaela.
Así, quedó completo el cupo de los 36 clubes que participarán en la Primera Nacional 2026.