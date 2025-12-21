Tucumán se encuentra bajo alerta naranja por tormentas fuertes, de acuerdo al último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El organismo advirtió que las condiciones de inestabilidad persistirán durante toda la jornada, con una probabilidad de precipitaciones del 90%, temperaturas que oscilarán entre los 22°C de mínima y los 28°C de máxima, y fenómenos climáticos de variada intensidad.
Según detalló el SMN, “el área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ráfagas intensas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo”.
El SMN recordó que el alerta naranja implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente, por lo que se recomienda extremar precauciones.