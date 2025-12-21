Una mujer y su hija fueron brutalmente asesinadas en su casa de San Luis

Un doble crimen conmociona a la provincia de San Luis. Una mujer y su hija adolescente fueron brutalmente asesinadas a puñaladas dentro de su casa en la ciudad de Villa Mercedes. Por el hecho, la Policía detuvo en La Pampa a una pareja que era intensamente buscada y que ahora quedó a disposición de la Justicia.
Las víctimas fueron identificadas como Vanesa Zanni, de 45 años, y su hija Tatiana, de 13. Sus cuerpos fueron hallados en una vivienda ubicada sobre la calle Leonismo Argentino, en el barrio San José, cerca de la costanera del Río Quinto, según confirmaron fuentes policiales.
El hallazgo se produjo cerca del mediodía del sábado, luego de que una vecina alertara a las autoridades al notar que no veía a madre e hija desde hacía varios días. Al ingresar al domicilio, los efectivos encontraron a ambas mujeres sin vida, con múltiples heridas de arma blanca.
Detenidos en La Pampa tras una intensa búsqueda
Tras el crimen, la Policía de San Luis emitió un pedido de captura para una pareja que había convivido con las víctimas: Daiana Macarena Peralta (21) y su novio Axel Emiliano Crisito (25). De acuerdo con la información oficial, ambos estaban indocumentados y presentaban retraso madurativo.
Durante la madrugada, los sospechosos fueron detenidos por la Policía de La Pampa sobre la ruta nacional 188, entre las localidades de Quetrequén y Maisonnave, a pocos kilómetros del límite con San Luis.
Las primeras pericias confirmaron que Vanesa y Tatiana fueron asesinadas dentro de la vivienda, aunque por el momento no está determinado el móvil del doble homicidio ni la fecha exacta en la que ocurrió el ataque.
El dolor de la familia y el reclamo de justicia
El crimen generó una fuerte conmoción en la comunidad. Sol, hija de Vanesa y hermana de Tatiana, expresó su dolor en redes sociales y reclamó justicia:
“Las amo para toda mi vida. Esto no puede quedar así”, escribió.
Más tarde, al referirse a la brutalidad del ataque, sostuvo:
“Hay que estar muy enfermo para hacerle todo lo que le hicieron a mi bebé hermosa”.
Vecinos del barrio describieron a Zanni como una persona muy querida y solidaria, que participaba activamente del programa provincial “Familias Solidarias”, una iniciativa que brinda acogimiento temporal y contención afectiva a personas en situación de vulnerabilidad. Justamente, la joven acusada vivía desde hacía un tiempo en esa casa.
La investigación
La causa está a cargo de la fiscal Gisela Milstein, quien en las próximas horas indagará a los dos detenidos y avanzará con las medidas para esclarecer el doble crimen que sacudió a Villa Mercedes y a toda la provincia.