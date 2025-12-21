Según Orlando Ferreres, "hay dudas en el mercado de que el Gobierno nacional consiga los fondos para pagar los vencimientos"

Consultado sobre la evolución reciente de la inflación, explicó que la desaceleración fue menor a la esperada debido a aumentos en precios regulados, combustibles y carne. Ese escenario obligó al gobierno de Milei a corregir el ajuste mensual previsto para las bandas cambiarias, que inicialmente se alineaba con una inflación del 1%. Según Ferreres, el impacto de las compras de divisas por parte del Banco Central y del Tesoro podría presionar al tipo de cambio. “Van a adicionar más demanda y eso, en algún momento, influye en el precio”, señaló.