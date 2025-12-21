Un libro urgente para una urgencia institucional

Libro oportuno, si los hay. Esa es una de las muchas virtudes que pueden predicarse respecto de El ‘acople’ tucumano. Ingeniería de la vieja política, de la abogada Nadima Pecci de Etienot. Por estos días ha sido noticia, precisamente, el fracaso en concretar una reforma electoral en Tucumán. El sistema de partidos políticos que funcionan como colectoras de votos de terceros, porque sus listas de concejales y de legisladores van “acoplados” a los candidatos a intendentes y a gobernador de otras fuerzas políticas, es la columna vertebral del debate que divide al oficialismo. Tal y como lo reflejó LA GACETA en su edición del pasado lunes 15, tanto el gobernador, Osvaldo Jaldo, como el vicegobernador, Miguel Acevedo, reconocieron que “no hay consenso” en torno de las modificaciones del régimen electoral (compromiso asumido por escrito por los candidatos de las elecciones de 2023 ante el Arzobispado de Tucumán). Por lo que el debate, prometido para la última sesión de este año, pasará, acaso, para 2026.