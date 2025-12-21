Un día en la Londres de Jane Austen

En Berkeley Square funcionaba la heladería y pastelería más famosa de la época, Gunter’s: uno de los establecimientos más “respetables” donde las damas podían comer fuera de sus casas sin perder decoro. Pero Gunter’s no era solo una heladería sino una de las salidas sociales de moda a la que se podía asistir sin necesidad de chaperones. Las señoras y señoritas estacionaban sus carruajes abiertos frente al local y los mozos les llevaban los helados a los carruajes en copas de plata y cristal, mientras los caballeros se acercaban para ofrecerles conversación. Aprovechando que en ese mismo lugar hoy funciona un restaurante de sándwiches, me senté a comer algo allí, frente a la plaza, preguntándome qué pensaría el refinado Sr. Gunter de aquel local de comida rápida que ocupa el lugar donde se ubicaba su lujoso establecimiento…

A pocas cuadras se encuentra la famosa Bond Street, calle que en tiempos de la Regencia era una pasarela del ton en donde las mujeres de la alta sociedad compraban sus vestidos, zapatos, joyas, sombreros y accesorios. Hoy en día, Bond Street sigue siendo una de las zonas comerciales más exclusivas de Londres, con boutiques de alta costura y joyerías como Cartier, Dolce & Gabbana, Hermes, Jaeger-LeCoultre y Prada. Precios imposibles pero vale la pena el espectáculo para deleitarse.