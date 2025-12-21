A 250 años del nacimiento de Jane Austen

Como parte de los festejos hubo a lo largo del año y en todo el mundo distintas actividades y eventos para homenajear a Austen, Queremos tanto a Jane, el libro de Libedinsky de reciente aparición, también lo es. “Diría que es como un libro de sociología de la literatura, si hay que ponerlo en una casilla. Y justo una de las cosas que tiene muy especial y es que es un conflicto permanente entre quienes están en este ambiente, porque tradicionalmente se supone que tiene que existir una distancia crítica con el objeto de estudio para poder analizarlo lo más objetivamente posible. Y esto es lo que es tan raro dentro de lo que es estudios de Jane Austen, porque hay tanta gente que te dice ‘soy lectora, soy académica especializada y además soy fan’ y tienen mucho conflicto a la hora de abordar algo que les gusta mucho. Pero al mismo tiempo cuento que descubrí esta enorme democracia, por llamarlo de alguna forma, y esta sensación de comunidad muy abierta que hay entre quienes llegan a Jane Austen desde lugares totalmente distintos que históricamente se mirarían mal o se ningunearían. Por ejemplo, en la gran reunión anual de la Jane Austen Society de América del Norte tenés desde académicos súper especializados que viven en su torre de marfil y gente que vio una de las películas o se enteró que el próximo Mister Darcy va a ser pelirrojo y está escandalizada”.