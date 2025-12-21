El calor es un enemigo de tu celular: cómo evitar que se dañe en verano

Durante los meses de calor intenso, solemos preocuparnos por nuestra hidratación o el cuidado de nuestras mascotas, aunque también hay otros acompañantes que requieren atención, como es el caso de los celulares. El sobrecalentamiento no es solo una molestia que vuelve lento el equipo, sino un riesgo real que puede acortar drásticamente su vida útil sin que nos demos cuenta.