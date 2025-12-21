Secciones
Compras de último momento: atención del comercio la semana de Navidad

Si todavía te falta hacer compras, no te des prisa porque el comercio anunció que habrá un horario de atención especial las próximas dos semanas.

El microcentro tucumano espera a las familias que todavía no hayan comprado sus regalos para Navidad. El microcentro tucumano espera a las familias que todavía no hayan comprado sus regalos para Navidad. Foto: LA GACETA - Imagen editada con asistencia de la inteligencia artificial
Hace 2 Hs

Faltan todavía cuatro días para que inicien los festejos de Navidad, pero el microcentro tucumano ya está abarrotado. Las familias de la provincia todavía deben ultimar detalles y por ello se espera que la actividad comercial mantenga su ritmo en los primeros días de la semana próxima, por lo menos, hasta las vísperas del feriado de Navidad.

La Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán ya anunció que algunos días de la próxima semana, el sector brindará una atención extraordinaria. La medida apunta a ampliar los horarios de apertura para que la gente pueda terminar sus preparativos y que los comercios puedan recibir mayores ganancias.

Atención del comercio entre el 22 y 25 de diciembre

La semana que viene la atención no será la habitual, al menos no desde el martes. El único día en que se respetarán los horarios acostumbrados de apertura de los comercios será el lunes. La atención será de 9 a 13, por la mañana y de 17.30 a 21.30 por la tarde, tal como se determinó en noviembre.

Desde el martes, sin embargo, la apertura será diferente. El 23 de diciembre el comercio tendrá un horario extendido de atención. Los vendedores de la capital brindarán servicio en horario corrido desde las 9.30 hasta las 21.30. Las horas extras deben abonarse según la Ley n.° 20.744.

El día miércoles, la víspera de la Navidad, también habrá horario de atención corrido, pero no será extendido. La actividad iniciará por la mañana a las 9 y finalizará por la tarde a las 17 para que los comerciantes puedan también preparar su Nochebuena. El jueves 25 es feriado por Navidad, por lo que se espera que los comercios no atiendan.

Cómo atenderá el comercio por fin de año

La semana siguiente habrá una nueva celebración por fin de año y Año Nuevo. El patrón de horarios será similar al de la semana de Navidad. El lunes 29 y martes 30, según informó la Cámara de Comercio, se atenderá en horario normal –de 9 a 13 y de 17.30 a 21.30–.

El miércoles 31, día en que se festeja la finalización del 2025, habrá una atención en horario corrido, pero diferente a la del 24. Los comercios abrirán a las 9 y cerrarán a las 14. El jueves 1 de enero habrá feriado por Año Nuevo, por lo que tampoco habrá atención.

Temas TucumánSan Miguel de TucumánNavidadAño NuevoCámara de Comerciantes de San Miguel de Tucumán
