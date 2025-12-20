Secciones
SociedadActualidad

Especialistas discuten cómo las plataformas digitales afectan la democracia

Un conversatorio de RAGA Internacional puso el foco en la participación juvenil, la crisis de confianza en las instituciones y el impacto de las plataformas digitales en la vida democrática.

Especialistas discuten cómo las plataformas digitales afectan la democracia
Hace 1 Hs

El Grupo Temático de Formación Ciudadana de RAGA Internacional cerró su agenda 2025 con el conversatorio “Jóvenes y crisis de la democracia: desafíos y oportunidades en tiempos de transformación”, un espacio virtual de reflexión que abordó las nuevas formas de participación política de los jóvenes en un contexto marcado por la pérdida de legitimidad de las instituciones tradicionales y el desplazamiento del debate público hacia entornos digitales desiguales.

El encuentro, realizado a través de la plataforma Zoom, reunió a especialistas de distintos campos para analizar problemáticas clave como la crisis de confianza en las autoridades, la desinformación, la escasez de espacios de formación cívica y la emergencia de modalidades alternativas de participación democrática. Entre los expositores se destacó el secretario de Participación Ciudadana, José Farhat, quien ofreció una mirada crítica sobre lo que definió como la “arquitectura oculta” del nuevo espacio público digital.

Farhat partió de una premisa central: la política ya no se desarrolla exclusivamente en partidos, parlamentos o plazas, sino también —y cada vez con mayor intensidad— en plataformas digitales que no son neutrales. En ese nuevo ecosistema, explicó, los algoritmos no solo ordenan la información disponible, sino que también modelan conductas, priorizan emociones y refuerzan dinámicas de polarización.

“El smartphone no es solo un medio, es un entorno socio-técnico que organiza la atención, el tiempo y el reconocimiento”, afirmó el funcionario, retomando conceptos del sociólogo Bruno Latour para describir cómo los dispositivos digitales se convierten en parte de la logística cotidiana de la ciudadanía. En este escenario, las denominadas burbujas de filtro y cámaras de eco reducen la exposición a perspectivas diversas, lo que impacta de manera directa en la deliberación democrática y favorece discursos extremos o simplificados.

Uno de los ejes centrales de su intervención estuvo vinculado a la situación de los jóvenes, a quienes describió como hiperexpuestos a contenidos políticos pero sub-equipados para analizarlos críticamente. Farhat señaló que la abundancia de información convive con una débil formación en pensamiento crítico, producto de “una fragmentación persistente entre escuela, universidad, Estado y comunidad”.

Lejos de una postura tecnofóbica, el secretario de Participación Ciudadana propuso reconocer también las potencialidades del entorno digital: un mayor acceso a la información, formas de participación más horizontales, visibilidad para causas y comunidades históricamente marginadas y nuevas herramientas para exigir rendición de cuentas a quienes ejercen el poder.

“La clave no es ‘menos digital’, sino mejor ciudadanía digital”, sostuvo, al remarcar la necesidad de políticas públicas orientadas a la formación crítica y al desarrollo de capacidades democráticas acordes a los nuevos escenarios tecnológicos.

El conversatorio organizado por RAGA Internacional dejó así una conclusión compartida entre los participantes: la crisis de la democracia no es únicamente institucional, sino también cultural, tecnológica y formativa. En ese cruce de dimensiones, la participación juvenil aparece no solo como un problema a diagnosticar, sino también como una oportunidad para reconstruir el sentido democrático desde nuevas bases.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La pésima costumbre de llenar de cemento el parque 9 de Julio
1

La pésima costumbre de llenar de cemento el parque 9 de Julio

La declaración de interés turístico a la achilata desató una polémica
2

La declaración de interés turístico a la achilata desató una polémica

Un doble crimen pone en duda la eficacia de medidas de protección
3

Un doble crimen pone en duda la eficacia de medidas de protección

Vaca Muerta generará mucha riqueza para la Argentina, dijo Horacio Marín, CEO de YPF
4

"Vaca Muerta generará mucha riqueza para la Argentina", dijo Horacio Marín, CEO de YPF

Las ideas políticas dividieron al Concejo de San Miguel de Tucumán
5

Las ideas políticas dividieron al Concejo de San Miguel de Tucumán

Causa por drogas: sobreseen a un policía, hijo de un ex funcionario de Seguridad
6

Causa por drogas: sobreseen a un policía, hijo de un ex funcionario de Seguridad

Más Noticias
Cuáles son los salarios de los que están en la cima del mercado laboral

Cuáles son los salarios de los que están en la cima del mercado laboral

De dónde son los primeros casos de gripe H3N2 que se detectaron en Argentina

De dónde son los primeros casos de gripe H3N2 que se detectaron en Argentina

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

El tiempo en Tucumán: la máxima llegará a los 36°C este sábado y hay alerta por tormentas

El tiempo en Tucumán: la máxima llegará a los 36°C este sábado y hay alerta por tormentas

Por qué recomiendan mezclar espinaca con mandarina y cuáles son sus beneficios nutricionales

Por qué recomiendan mezclar espinaca con mandarina y cuáles son sus beneficios nutricionales

Alerta naranja: qué regiones esperan fuertes tormentas durante el fin de semana

Alerta naranja: qué regiones esperan fuertes tormentas durante el fin de semana

Así está hoy la “niña más bella del mundo”: su presente a los 26 años y las críticas por su apariencia

Así está hoy la “niña más bella del mundo”: su presente a los 26 años y las críticas por su apariencia

La declaración de interés turístico a la achilata desató una polémica

La declaración de interés turístico a la achilata desató una polémica

Comentarios