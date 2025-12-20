Especialistas discuten cómo las plataformas digitales afectan la democracia

“El smartphone no es solo un medio, es un entorno socio-técnico que organiza la atención, el tiempo y el reconocimiento”, afirmó el funcionario, retomando conceptos del sociólogo Bruno Latour para describir cómo los dispositivos digitales se convierten en parte de la logística cotidiana de la ciudadanía. En este escenario, las denominadas burbujas de filtro y cámaras de eco reducen la exposición a perspectivas diversas, lo que impacta de manera directa en la deliberación democrática y favorece discursos extremos o simplificados.