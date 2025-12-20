Entre eventos y festejos: a sus 90 años, así está Luis Landriscina

Este viernes 19 de diciembre, Luis Landriscina celebró su cumpleaños número 90. El artista chaqueño celebró acompañado de algunos íntimos amigos y en los últimos días recibió un reconocimiento como padrino del Museo del Mate de Buenos Aires. En su novena década y con las disminuciones físicas propias de la edad, el músico continúa con una vida social activa e incluso se muestra en redes sociales.
La vida del maestro cuentista continúa rodeada del aura tradicional, costumbrista y familiar que lo rodeó siempre. Su estilo, impoluto: de traje y corbata en cada aparición pública que tiene. Incluso la “Sole” Pastorutti compartió ayer un video, cantando al lado de Landriscina, a quien se ve, copa en mano, vestido con un elegante traje negro y una corbata a juego con pintitas blancas.
Luis Landriscina en las redes sociales
Aunque el halo de siempre permanece intacto, en los últimos años su vida también fue atravesada por las tecnologías y las redes sociales. A pesar de su edad, las nuevas formas de difusión no le pasaron factura para mal. Por el contrario, en su canal oficial de YouTube acumula millones de reproducciones en sus discos.
Además de la plataforma de los videos, Landriscina también tiene presencia en Spotify con sus grabaciones más clásicas. En Instagram –@luislandriscina–, donde se define como “narrador de usos y costumbres” y “chaqueño y tomador de mate”, tiene más de 135.000 seguidores. Allí comparte fotos de su día a día, memorias, fragmentos de sus videos y saludos para sus fanáticos.
En la red social de las fotos, la última imagen compartida data del 4 de agosto y aparece junto a los humoristas Gerardo Coniglio, Mauro Villaverde y al muñeco de ventriloquia, Pirulo. Juntos, compartieron una tarde de mates en que el músico los recibió en la calidez de su hogar.
Landriscina: padrino del Museo del Mate
También este viernes se llevó a cabo una ceremonia que reconoció como padrino del Museo del Mate de Buenos Aires al humorista. Landriscina recibió un mate especial de regalo y brindó también con la clásica infusión argentina. “De chiquito tomo mate, mi madrina me enseñó, española ella, hecha y derecha, le decían La Gallega, pero nacida en León. ‘Si no es amargo, no es mate’, mi madrina sentenció. Y como yo estaba aprendiendo, ese es el que tomo yo”, pronunció el comediante.