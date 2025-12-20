Entre eventos y festejos: a sus 90 años, así está Luis Landriscina

Landriscina: padrino del Museo del Mate

También este viernes se llevó a cabo una ceremonia que reconoció como padrino del Museo del Mate de Buenos Aires al humorista. Landriscina recibió un mate especial de regalo y brindó también con la clásica infusión argentina. “De chiquito tomo mate, mi madrina me enseñó, española ella, hecha y derecha, le decían La Gallega, pero nacida en León. ‘Si no es amargo, no es mate’, mi madrina sentenció. Y como yo estaba aprendiendo, ese es el que tomo yo”, pronunció el comediante.