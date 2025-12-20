Secciones
EspectáculosFamosos

Entre eventos y festejos: a sus 90 años, así está Luis Landriscina

El maestro fue homenajeado en Buenos Aires este viernes y celebró haciendo una oda al mate.

Luis Landriscina celebró su cumpleaños 90 atravesado por una de las mayores tradiciones argentinas. Luis Landriscina celebró su cumpleaños 90 atravesado por una de las mayores tradiciones argentinas. Foto: La Nación
Hace 3 Hs

Este viernes 19 de diciembre, Luis Landriscina celebró su cumpleaños número 90. El artista chaqueño celebró acompañado de algunos íntimos amigos y en los últimos días recibió un reconocimiento como padrino del Museo del Mate de Buenos Aires. En su novena década y con las disminuciones físicas propias de la edad, el músico continúa con una vida social activa e incluso se muestra en redes sociales.

Así está hoy la “niña más bella del mundo”: su presente a los 26 años y las críticas por su apariencia

Así está hoy la “niña más bella del mundo”: su presente a los 26 años y las críticas por su apariencia

La vida del maestro cuentista continúa rodeada del aura tradicional, costumbrista y familiar que lo rodeó siempre. Su estilo, impoluto: de traje y corbata en cada aparición pública que tiene. Incluso la “Sole” Pastorutti compartió ayer un video, cantando al lado de Landriscina, a quien se ve, copa en mano, vestido con un elegante traje negro y una corbata a juego con pintitas blancas.

La Sole saludó en su cuenta de Instagram a Landriscina por su cumpleaños. La Sole saludó en su cuenta de Instagram a Landriscina por su cumpleaños. Foto: Instagram

Luis Landriscina en las redes sociales

Aunque el halo de siempre permanece intacto, en los últimos años su vida también fue atravesada por las tecnologías y las redes sociales. A pesar de su edad, las nuevas formas de difusión no le pasaron factura para mal. Por el contrario, en su canal oficial de YouTube acumula millones de reproducciones en sus discos.

Además de la plataforma de los videos, Landriscina también tiene presencia en Spotify con sus grabaciones más clásicas. En Instagram –@luislandriscina–, donde se define como “narrador de usos y costumbres” y “chaqueño y tomador de mate”, tiene más de 135.000 seguidores. Allí comparte fotos de su día a día, memorias, fragmentos de sus videos y saludos para sus fanáticos.

Entre eventos y festejos: a sus 90 años, así está Luis Landriscina Foto: Instagram

En la red social de las fotos, la última imagen compartida data del 4 de agosto y aparece junto a los humoristas Gerardo Coniglio, Mauro Villaverde y al muñeco de ventriloquia, Pirulo. Juntos, compartieron una tarde de mates en que el músico los recibió en la calidez de su hogar.

Landriscina: padrino del Museo del Mate

También este viernes se llevó a cabo una ceremonia que reconoció como padrino del Museo del Mate de Buenos Aires al humorista. Landriscina recibió un mate especial de regalo y brindó también con la clásica infusión argentina. “De chiquito tomo mate, mi madrina me enseñó, española ella, hecha y derecha, le decían La Gallega, pero nacida en León. ‘Si no es amargo, no es mate’, mi madrina sentenció. Y como yo estaba aprendiendo, ese es el que tomo yo”, pronunció el comediante.

Entre eventos y festejos: a sus 90 años, así está Luis Landriscina Foto: Museo del Mate
Landriscina se llevó también una placa en homenaje con una leyenda: “Porque su humor es sano y rico como un mate, y por su trayectoria que cebó con valores y a pura historia, nos sentimos orgullosos de que sea nuestro Padrino”.

Entre eventos y festejos: a sus 90 años, así está Luis Landriscina Foto: Museo del Mate
Temas Soledad Pastorutti
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Luis Brandoni canceló su temporada en Mar del Plata: ¿cómo sigue su salud?

Luis Brandoni canceló su temporada en Mar del Plata: ¿cómo sigue su salud?

El impactante dato que reveló Yanina Latorre sobre la salida de Sandra Borghi de El Trece

El impactante dato que reveló Yanina Latorre sobre la salida de Sandra Borghi de El Trece

Lo más popular
La pésima costumbre de llenar de cemento el parque 9 de Julio
1

La pésima costumbre de llenar de cemento el parque 9 de Julio

La declaración de interés turístico a la achilata desató una polémica
2

La declaración de interés turístico a la achilata desató una polémica

Un doble crimen pone en duda la eficacia de medidas de protección
3

Un doble crimen pone en duda la eficacia de medidas de protección

Vaca Muerta generará mucha riqueza para la Argentina, dijo Horacio Marín, CEO de YPF
4

"Vaca Muerta generará mucha riqueza para la Argentina", dijo Horacio Marín, CEO de YPF

Las ideas políticas dividieron al Concejo de San Miguel de Tucumán
5

Las ideas políticas dividieron al Concejo de San Miguel de Tucumán

Causa por drogas: sobreseen a un policía, hijo de un ex funcionario de Seguridad
6

Causa por drogas: sobreseen a un policía, hijo de un ex funcionario de Seguridad

Más Noticias
De dónde son los primeros casos de gripe H3N2 que se detectaron en Argentina

De dónde son los primeros casos de gripe H3N2 que se detectaron en Argentina

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Alerta naranja: qué regiones esperan fuertes tormentas durante el fin de semana

Alerta naranja: qué regiones esperan fuertes tormentas durante el fin de semana

Así está hoy la “niña más bella del mundo”: su presente a los 26 años y las críticas por su apariencia

Así está hoy la “niña más bella del mundo”: su presente a los 26 años y las críticas por su apariencia

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Viajar en auto sin problemas: estos son los seis papeles que tenés que tener sí o sí para evitar multas

Viajar en auto sin problemas: estos son los seis papeles que tenés que tener sí o sí para evitar multas

Se filtró una foto de Juan Darthés: cómo es su vida hoy en Brasil

Se filtró una foto de Juan Darthés: cómo es su vida hoy en Brasil

Cierre de año: las advertencias de Ludovica Squirru para cinco signos del Horóscopo Chino

Cierre de año: las advertencias de Ludovica Squirru para cinco signos del Horóscopo Chino

Comentarios