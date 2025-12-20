El Banco Mundial aprobó un crédito de U$S300 millones para reforzar los subsidios al gas en Argentina

El Banco Mundial anunció la aprobación de un financiamiento por U$S300 millones destinado a la Argentina, con el objetivo de fortalecer la capacidad del Estado en la administración de los subsidios al gas y garantizar la protección de los hogares más vulnerables. La iniciativa apunta, además, a impulsar una mayor sostenibilidad fiscal y ambiental dentro del sector energético.
Este nuevo préstamo se incorpora al proyecto denominado “Apoyo a la transición a un sector eléctrico sustentable”, una política que permitió mejorar el funcionamiento del Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) y avanzar en la correcta reclasificación de 1,2 millones de hogares.
Según las condiciones establecidas por el organismo internacional, el crédito contará con un margen variable, un plazo de devolución de 32 años y un período de gracia de siete años.
De acuerdo con el comunicado del Banco Mundial, el programa amplía el alcance de los subsidios energéticos al incluir tanto a los usuarios conectados a la red de gas como a quienes dependen del gas envasado. En este sentido, se pone especial énfasis en las regiones que no cuentan con acceso al gas por red, donde gran parte de la población utiliza este tipo de combustible principalmente para cocinar.
Esquema de subsidios: modificaciones claves
El proyecto también prevé la simplificación, armonización y modernización de los esquemas de subsidios para el suministro de gas, con el propósito de mejorar su eficiencia y accesibilidad. Entre los cambios más relevantes se destaca la incorporación de los beneficiarios de gas envasado a un registro unificado, lo que permitirá facilitar su acceso tanto a los subsidios como a programas complementarios, según se detalla en el comunicado de prensa del organismo.
Entre los objetivos centrales del financiamiento figura el fortalecimiento institucional para optimizar la focalización de los subsidios, de manera que lleguen efectivamente a los hogares de menores ingresos. En ese marco, el Banco Mundial remarcó que la medida busca proteger a los sectores más vulnerables, que destinan una proporción significativa de sus ingresos a cubrir sus necesidades energéticas.