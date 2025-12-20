El Banco Mundial aprobó un crédito de U$S300 millones para reforzar los subsidios al gas en Argentina

El proyecto también prevé la simplificación, armonización y modernización de los esquemas de subsidios para el suministro de gas, con el propósito de mejorar su eficiencia y accesibilidad. Entre los cambios más relevantes se destaca la incorporación de los beneficiarios de gas envasado a un registro unificado, lo que permitirá facilitar su acceso tanto a los subsidios como a programas complementarios, según se detalla en el comunicado de prensa del organismo.