Secciones
Política

El Banco Mundial aprobó un crédito de U$S300 millones para reforzar los subsidios al gas en Argentina

Según las condiciones establecidas por el organismo internacional, el crédito contará con un margen variable, un plazo de devolución de 32 años y un período de gracia de siete años.

BANCO MUNDIAL. Se aprobó un crédito para reforzar los subsidios al gas en Argentina. BANCO MUNDIAL. Se aprobó un crédito para reforzar los subsidios al gas en Argentina. Foto tomada de ambito.com.ar.
Hace 31 Min

El Banco Mundial anunció la aprobación de un financiamiento por U$S300 millones destinado a la Argentina, con el objetivo de fortalecer la capacidad del Estado en la administración de los subsidios al gas y garantizar la protección de los hogares más vulnerables. La iniciativa apunta, además, a impulsar una mayor sostenibilidad fiscal y ambiental dentro del sector energético.

Este nuevo préstamo se incorpora al proyecto denominado “Apoyo a la transición a un sector eléctrico sustentable”, una política que permitió mejorar el funcionamiento del Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) y avanzar en la correcta reclasificación de 1,2 millones de hogares. 

Según las condiciones establecidas por el organismo internacional, el crédito contará con un margen variable, un plazo de devolución de 32 años y un período de gracia de siete años.

De acuerdo con el comunicado del Banco Mundial, el programa amplía el alcance de los subsidios energéticos al incluir tanto a los usuarios conectados a la red de gas como a quienes dependen del gas envasado. En este sentido, se pone especial énfasis en las regiones que no cuentan con acceso al gas por red, donde gran parte de la población utiliza este tipo de combustible principalmente para cocinar.

Esquema de subsidios: modificaciones claves

El proyecto también prevé la simplificación, armonización y modernización de los esquemas de subsidios para el suministro de gas, con el propósito de mejorar su eficiencia y accesibilidad. Entre los cambios más relevantes se destaca la incorporación de los beneficiarios de gas envasado a un registro unificado, lo que permitirá facilitar su acceso tanto a los subsidios como a programas complementarios, según se detalla en el comunicado de prensa del organismo.

Entre los objetivos centrales del financiamiento figura el fortalecimiento institucional para optimizar la focalización de los subsidios, de manera que lleguen efectivamente a los hogares de menores ingresos. En ese marco, el Banco Mundial remarcó que la medida busca proteger a los sectores más vulnerables, que destinan una proporción significativa de sus ingresos a cubrir sus necesidades energéticas.

Temas Buenos AiresRepública ArgentinaLuis CaputoJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La pésima costumbre de llenar de cemento el parque 9 de Julio
1

La pésima costumbre de llenar de cemento el parque 9 de Julio

La declaración de interés turístico a la achilata desató una polémica
2

La declaración de interés turístico a la achilata desató una polémica

Un doble crimen pone en duda la eficacia de medidas de protección
3

Un doble crimen pone en duda la eficacia de medidas de protección

Causa por drogas: sobreseen a un policía, hijo de un ex funcionario de Seguridad
4

Causa por drogas: sobreseen a un policía, hijo de un ex funcionario de Seguridad

Vaca Muerta generará mucha riqueza para la Argentina, dijo Horacio Marín, CEO de YPF
5

"Vaca Muerta generará mucha riqueza para la Argentina", dijo Horacio Marín, CEO de YPF

Las ideas políticas dividieron al Concejo de San Miguel de Tucumán
6

Las ideas políticas dividieron al Concejo de San Miguel de Tucumán

Más Noticias
Vaca Muerta generará mucha riqueza para la Argentina, dijo Horacio Marín, CEO de YPF

"Vaca Muerta generará mucha riqueza para la Argentina", dijo Horacio Marín, CEO de YPF

Así está hoy la “niña más bella del mundo”: su presente a los 26 años y las críticas por su apariencia

Así está hoy la “niña más bella del mundo”: su presente a los 26 años y las críticas por su apariencia

Baglietto y Vitale en Tucumán: una noche de clásicos, memoria y emoción

Baglietto y Vitale en Tucumán: una noche de clásicos, memoria y emoción

Las ideas políticas dividieron al Concejo de San Miguel de Tucumán

Las ideas políticas dividieron al Concejo de San Miguel de Tucumán

Un doble crimen pone en duda la eficacia de medidas de protección

Un doble crimen pone en duda la eficacia de medidas de protección

Durante 13 años, “Petiso David” eludió a la Justicia

Durante 13 años, “Petiso David” eludió a la Justicia

Causa por drogas: sobreseen a un policía, hijo de un ex funcionario de Seguridad

Causa por drogas: sobreseen a un policía, hijo de un ex funcionario de Seguridad

La declaración de interés turístico a la achilata desató una polémica

La declaración de interés turístico a la achilata desató una polémica

Comentarios