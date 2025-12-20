Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Casa Luján: César Romero despide el año con “La pastelera”
Será una celebración abierta que incluirá el recorrido y funcionamiento del espacio cultural Casa Luján (pasaje Saavedra 74), donde desde las 18 habrá música, teatro, performance, stand up, burlesque, fanzines, show drag y cumbia, con entrada a la gorra. Como anfitriona estará “la pastelera”, el personaje de César Romero.
Murga: La “Última estación” se habilita en el MUNT
Desde las 21, en el Museo de la UNT (San Martín 1.545) se presentará el espectáculo musical de creación colectiva del taller anual de canto de murga estilo uruguayo a cargo de Paul Gramajo, que reúne el canto, el teatro y la danza. La entrada será libre y gratuita.
Pesebre viviente: distintas propuestas en tres espacios
Dentro del ciclo “La Navidad en los Museos”, esta tarde a las 19.30 y en el museo arqueológico a cielo abierto Los Menhires de El Mollar, tendrá lugar un pesebre viviente con acceso libre. La puesta estará a cargo del grupo de Infancia y Adolescencia Misionera de la Capilla Virgen de Covadonga, como espacio de reflexión, encuentro y celebración, en diálogo con el entorno natural y patrimonial del lugar. A la misma hora, en la capilla San Antonio María Claret (Chile 1.110) habrá otra representación con los niños y jóvenes de la Acción Católica CoraMa, con la presencia especial de la cantante Melina Cabocota. En tanto, hoy y mañana a las 22, en la plaza General San Martín de Famaillá, la Fundación SUMA ofrecerá gratis su pesebre “El Divino Niño”, con guión de Mirta Cuarterón y actuaciones de Agustina Robledo, Sebastihan de León, Abigail González, José Barrera, Norma Cañizares, Sergio Félix, Lionel Torino, Carolina Verón, Enrique Galván, Mónica Paliza, Álvaro Contar, Orly González, Javier Jiménez y Iara Alderete.
Arte: muestra en Lola Mora Cultural
Los alumnos del taller de arte que dirige Domingo Beltrán en Lola Mora Cultural de Yerba Buena (Lola Mora 54), expondrán las obra realizadas este año en la muestra que se habilitará a las 19.
Folclore: de recorrida por las peñas con ritmos norteños
Adriana Tula (foto) cierra su temporada sobre los escenarios en Lo de la Paliza (Laprida 181) desde las 22, acompañada por Peter Wurschmidt, Francisco Santamarina, Lucho Aragón, Carla Guzmán y Cucho Correa. En La Casa de Yamil (España 153) estarán Nico Galleguillo con el dúo La Yunta, y Lucía Farah como invitada. Los González cantarán en El Cardón (Las Heras 50), mientras que en El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre) lo harán Luis Lobo y Giselle Celeste, con Víctor Toledo, Anthares, Patry Gómez y Matheo Pereyra; en tanto que Diego Herrera, Dualma, Khunp’ay, Viajeros y Ale García se anuncian en La Escondida (Miguel Lillo 234). La peña La Mendoza cierra su actividad anual en avenida Adolfo de La Vega 219 con Aire Mansero, La Juntada, Canto Sumaj, Facundo Chasampi, Maxi Cabrera y Dualma Folk. “A Tucumán he vuelto” es la propuesta que el Dúo Tafinando ofrecerá esta noche en la Casa de la Cultura Catalina Albarracín de Suárez de Tafí Viejo (avenida Alem 755), con zambas, chacareras y gatos de autoría de poetas y músicos taficeños y la presencia especial de Belén Escobar y Francis Moreno. En el bar Preludio de Banda del Río Salí (Sarmiento y Lavalle) actuarán José Luis Chávez, Beto Ruiz y Rubén Núñez, el Guaraní tucumano. Por aparte, en el Espacio Cultural Don Bosco (avenida Mitre 396) tendrá lugar hoy el selectivo del PreBaradero 2026.
Cine: cortos tucumanos en Caprice
Esta noche, a la 20, se estrenarán dos cortometrajes de estudiantes tucumanos de la Escuela Universitaria de Cine, Televisión y Video en Caprice Guarida Cultural (Chacabuco 437), con entrada gratis. “Bagazo” fue escrito y dirigido por Leandro Tarabra y se centra en Lucas, un adolescente vinculado con la zafra azucarera; actúan Benjamín Herrera, Alejandro Villagra, María Emilia Guerra y Claudia García. La otra proyección será de “A Margo”, de Nazarena Garibaldi y Maia Aráoz, con Paula Grau y Tomás Suárez.
Pop art: feria en Tafí Viejo
En Fulana Galería (Sarmiento 88, Tafí Viejo) tendrá lugar un pop up, en formato feria navideña, sobre diseño de indumentaria y joyería contemporánea, entre las 19 y las 23, con la presencia de las marcas Nicéfora, Valentina López, LaArtífice, Índiga, Bader y Lorena Sosa. En el lugar están además las exposiciones “Artista buena suficiente”, de Nadia Cohen Imach, y una muestra colectiva con obras de una veintena de artistas tucumanos.
Tango abrazo: milonga con clases
El festival Tango Abrazo concluirá hoy en El Círculo del Magisterio (Las Heras 25), con clases desde las 20.30 a cargo de Viveka Alejandra Cáceres (Santa Fe) y de Martín Concha Méndez (Tucumán) y desde las 21.15 con Macarena Barbagelata y Fernando Moreno (Jujuy), para seguir con una milonga abierta.
Celebración: cumpleaños de Casa Croix
Casa Croix festejará cinco años de funcionamiento en El Corte (Yerba Buena), con la música de Cone Bustos, Índigos, Blends y Maxi Benejam.