Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Folclore: de recorrida por las peñas con ritmos norteños

Adriana Tula (foto) cierra su temporada sobre los escenarios en Lo de la Paliza (Laprida 181) desde las 22, acompañada por Peter Wurschmidt, Francisco Santamarina, Lucho Aragón, Carla Guzmán y Cucho Correa. En La Casa de Yamil (España 153) estarán Nico Galleguillo con el dúo La Yunta, y Lucía Farah como invitada. Los González cantarán en El Cardón (Las Heras 50), mientras que en El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre) lo harán Luis Lobo y Giselle Celeste, con Víctor Toledo, Anthares, Patry Gómez y Matheo Pereyra; en tanto que Diego Herrera, Dualma, Khunp’ay, Viajeros y Ale García se anuncian en La Escondida (Miguel Lillo 234). La peña La Mendoza cierra su actividad anual en avenida Adolfo de La Vega 219 con Aire Mansero, La Juntada, Canto Sumaj, Facundo Chasampi, Maxi Cabrera y Dualma Folk. “A Tucumán he vuelto” es la propuesta que el Dúo Tafinando ofrecerá esta noche en la Casa de la Cultura Catalina Albarracín de Suárez de Tafí Viejo (avenida Alem 755), con zambas, chacareras y gatos de autoría de poetas y músicos taficeños y la presencia especial de Belén Escobar y Francis Moreno. En el bar Preludio de Banda del Río Salí (Sarmiento y Lavalle) actuarán José Luis Chávez, Beto Ruiz y Rubén Núñez, el Guaraní tucumano. Por aparte, en el Espacio Cultural Don Bosco (avenida Mitre 396) tendrá lugar hoy el selectivo del PreBaradero 2026.