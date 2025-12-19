Secciones
Prisión preventiva por cuatro meses para el acusado de asesinar a su hermano en Banda del Río Salí

La víctima recibió 26 puñaladas con un cuchillo de carnicero durante una discusión familiar. El juez hizo lugar al pedido de la Fiscalía por la extrema gravedad y violencia del hecho.

Hace 1 Hs

La Justicia dictó prisión preventiva por cuatro meses para Julio César Rodríguez, de 57 años, acusado de haber asesinado a su hermano Juan Alberto Rodríguez, de 62, en un violento episodio ocurrido en una vivienda de Banda del Río Salí. El hecho fue calificado como homicidio y es investigado por la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, a cargo del fiscal Pedro Gallo.

La audiencia de control de la aprehensión, formalización de la investigación y pedido de medidas de coerción se llevó a cabo con la representación del Ministerio Público Fiscal a través del auxiliar de fiscal Lucas Maggio, quien expuso los fundamentos de la acusación y solicitó la aplicación de la prisión preventiva para avanzar con las medidas investigativas correspondientes. El juez interviniente hizo lugar a los planteos fiscales.

Durante la audiencia, Maggio remarcó la gravedad del ataque. “Se trata de un suceso de características muy graves, un hecho extremadamente violento producido con un arma blanca, cometido por alguien que conoce el poder ofensivo de la misma por el propio oficio que desempeña. Debemos tener en cuenta el inusitado grado de violencia, teniendo en cuenta que estamos hablando de 26 lesiones constatadas”, sostuvo el representante del MPF.

Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió el 17 de diciembre de 2025, alrededor de las 23.40, cuando Julio César y Juan Alberto Rodríguez se encontraban en el comedor del domicilio ubicado en calle Juan B. Terán al 152, en la ciudad de Banda del Río Salí. En ese contexto, se desató una discusión entre ambos hermanos.

Fue entonces cuando Julio César Rodríguez, utilizando un cuchillo tipo carnicero y con intención de causarle la muerte, le asestó 26 puñaladas a Juan Alberto. Las heridas se localizaron en ambos laterales del cuello, región posterior cervical, cara lateral del hemitórax izquierdo, región dorsal del tórax, glúteo izquierdo y cara posterior del muslo derecho.

Como consecuencia de las múltiples lesiones, la víctima falleció en el lugar a raíz de un shock hemorrágico provocado por un traumatismo abierto cervical y torácico.

La causa continuará bajo la órbita de la Fiscalía de Homicidios I, mientras se desarrollan las medidas probatorias previstas durante el período de prisión preventiva dispuesto por la Justicia.

