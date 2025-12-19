Prisión preventiva por cuatro meses para el acusado de asesinar a su hermano en Banda del Río Salí

La audiencia de control de la aprehensión, formalización de la investigación y pedido de medidas de coerción se llevó a cabo con la representación del Ministerio Público Fiscal a través del auxiliar de fiscal Lucas Maggio, quien expuso los fundamentos de la acusación y solicitó la aplicación de la prisión preventiva para avanzar con las medidas investigativas correspondientes. El juez interviniente hizo lugar a los planteos fiscales.