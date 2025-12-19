Prisión preventiva para un “mechero” acusado de robar en dos comercios de El Bajo

La audiencia fue llevada adelante por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos IV, a cargo del fiscal Carlos Saltor, que formuló cargos y solicitó la aplicación de la medida cautelar de mayor intensidad. La acusación fue expuesta por la auxiliar de fiscal Jorgelina Gil, quien detalló el desarrollo de los hechos ocurridos el miércoles 17 de diciembre, alrededor de las 11 de la mañana.