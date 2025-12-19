Secciones
Seguridad

Prisión preventiva para un “mechero” acusado de robar en dos comercios de El Bajo

El imputado sustrajo ropa interior y remeras en distintos locales y fue aprehendido cuando intentaba huir. La Justicia ordenó su alojamiento en el servicio penitenciario.

Prisión preventiva para un “mechero” acusado de robar en dos comercios de El Bajo
Hace 2 Hs

Un hombre acusado de cometer dos hechos de hurto en locales comerciales de la zona de El Bajo quedó detenido con prisión preventiva tras una audiencia realizada este viernes. Fue imputado por robar prendas de vestir en distintos comercios y ser sorprendido cuando intentaba darse a la fuga.

La audiencia fue llevada adelante por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos IV, a cargo del fiscal Carlos Saltor, que formuló cargos y solicitó la aplicación de la medida cautelar de mayor intensidad. La acusación fue expuesta por la auxiliar de fiscal Jorgelina Gil, quien detalló el desarrollo de los hechos ocurridos el miércoles 17 de diciembre, alrededor de las 11 de la mañana.

Según la investigación, el imputado ingresó en primer lugar a un local de ropa ubicado en la primera cuadra de la avenida Benjamín Aráoz, donde se apoderó de manera ilegítima de dos calzoncillos tipo bóxer. Tras concretar el robo, salió corriendo en dirección a avenida Sáenz Peña, llevando las prendas sustraídas dentro de una bolsa de consorcio.

Minutos después, ingresó a un local de la Feria Azul, ubicado sobre esa misma avenida. Allí, aprovechando el descuido de la empleada, tomó tres remeras, las colocó en la misma bolsa e intentó huir nuevamente. Sin embargo, su accionar fue advertido por personal policial del grupo “antimechero”, que procedió a aprehenderlo frente al comercio.

Luego de enumerar una por una las evidencias recolectadas durante la investigación, el Ministerio Público Fiscal le atribuyó al acusado la autoría presunta del delito de hurto simple, en concurso real con hurto simple en grado de tentativa.

Finalmente, la auxiliar de fiscal solicitó que se dicte la prisión preventiva por un plazo de 28 días, con el objetivo de resguardar el normal desarrollo del proceso judicial. El juez interviniente aceptó parcialmente el planteo fiscal y resolvió imponer la medida cautelar por 10 días, ordenando de manera inmediata el alojamiento del imputado en el servicio penitenciario.

Temas Ministerio Público
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Explotó una máquina de café y destrozó un bar temático en Barrio Norte
1

Explotó una máquina de café y destrozó un bar temático en Barrio Norte

¿Qué vino compro para las cenas de Navidad y Fin de Año? Las opciones de los sommeliers tucumanos por menos de $15.000
2

¿Qué vino compro para las cenas de Navidad y Fin de Año? Las opciones de los sommeliers tucumanos por menos de $15.000

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse
3

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

El origen del vitel toné: los secretos de una receta que nos une con nuestros abuelos
4

El origen del vitel toné: los secretos de una receta que nos une con nuestros abuelos

Legislatura: la radarización se aprobó con fuertes fricciones en el recinto
5

Legislatura: la radarización se aprobó con fuertes fricciones en el recinto

El tiempo en Tucumán: se vienen dos días de calor extremo que terminarían con lluvias
6

El tiempo en Tucumán: se vienen dos días de calor extremo que terminarían con lluvias

Más Noticias
Conmoción en el este tucumano: investigan un doble crimen y detienen al presunto autor

Conmoción en el este tucumano: investigan un doble crimen y detienen al presunto autor

Christian Petersen, en estado crítico: qué reveló el examen toxicológico y el consumo de anfetaminas

Christian Petersen, en estado crítico: qué reveló el examen toxicológico y el consumo de anfetaminas

El emotivo mensaje que Christian Petersen le dedicó a su esposa antes de su internación

El emotivo mensaje que Christian Petersen le dedicó a su esposa antes de su internación

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Explotó una máquina de café y destrozó un bar temático en Barrio Norte

Explotó una máquina de café y destrozó un bar temático en Barrio Norte

Cuáles son los síntomas de una falla multiorgánica, el motivo por el que internaron a Christian Petersen

Cuáles son los síntomas de una falla multiorgánica, el motivo por el que internaron a Christian Petersen

Los engranajes familiares que “Petiso David” habría utilizado para blanquear $500 millones

Los engranajes familiares que “Petiso David” habría utilizado para blanquear $500 millones

Hay alerta por tormentas y calor extremo: las provincias afectadas y el pronóstico del SMN

Hay alerta por tormentas y calor extremo: las provincias afectadas y el pronóstico del SMN

Comentarios