Rossana Chahla pedaleó en el parque Avellaneda y puso en agenda la movilidad en bicicleta

La escena se dio en el marco de la presentación de nuevo equipamiento para la Patrulla de Protección Ciudadana (PPC).

Hace 2 Hs

En un acto realzado este jueves por la municipalidad capitalina en el parque Avellaneda, hubo una escena que se robó la atención de todos. La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, aceptó un desafío, se subió a una bicicleta y pedaleó unos metros ante la mirada de funcionarios, periodistas y vecinos. 

“Me encanta la bici”, respondió cuando le consultaron si le agradaba. Y enseguida fue más allá: anunció la creación de un espacio biker en el parque, pensado para fomentar el uso de la bicicleta como medio de movilidad y recreación.

“En el parque vamos todos”, resumió, mientras avanzaba con cierta dificultad por la pendiente, pero sin bajarse del rodado. La escena se dio en el marco de la presentación de nuevo equipamiento para la Patrulla de Protección Ciudadana (PPC), que incorporó 15 bicicletas y 80 bodycams para reforzar las tareas de prevención, especialmente en zonas donde el acceso vehicular es limitado, como peatonales y espacios verdes. 

La intendenta incluso cruzó una de las calles internas del parque escoltada por agentes municipales que, desde ahora, patrullarán también sobre dos ruedas. “Las bicis nos permiten llegar a lugares donde no se puede entrar con un auto. No contaminan y también son un buen ejercicio”, explicó Chahla. Detalló, además, que estos recursos se suman al operativo especial de fin de año, en coordinación con Defensa Civil, el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) y voluntarios de la Cruz Roja.

Las cámaras corporales, señaló, ya están en funcionamiento y permitirán registrar intervenciones y situaciones puntuales, aportando transparencia en la relación entre inspectores y vecinos. El material se descargará en el centro de monitoreo municipal, que está en proceso de ampliación tras la incorporación de 300 nuevas cámaras en la ciudad.

