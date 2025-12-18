Rossana Chahla pedaleó en el parque Avellaneda y puso en agenda la movilidad en bicicleta

La intendenta incluso cruzó una de las calles internas del parque escoltada por agentes municipales que, desde ahora, patrullarán también sobre dos ruedas. “Las bicis nos permiten llegar a lugares donde no se puede entrar con un auto. No contaminan y también son un buen ejercicio”, explicó Chahla. Detalló, además, que estos recursos se suman al operativo especial de fin de año, en coordinación con Defensa Civil, el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) y voluntarios de la Cruz Roja.