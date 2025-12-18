Secciones
Números de Oro

Cinco tucumanos ganaron el pozo de Números de Oro y cada uno se llevó $2.400.000
Hace 1 Hs

La semana número 12 del entretenimiento de LA GACETA, Números de Oro, dejó cinco nuevas historias de alegría en la provincia. En esta edición, cinco participantes presentaron sus tarjetas ganadoras y se repartieron el pozo acumulado de $12.000.000, por lo que cada uno recibió un premio de $2.400.000.

Como cada viernes, los lectores reciben junto al diario la tarjeta del entretenimiento, que les permite participar por un pozo de $3.000.000. Además, si el cupón contiene el sello de “Usuario Tarjeta Sol”, el premio se duplica automáticamente y asciende a $6.000.000.

En esta oportunidad, al haberse presentado cinco tarjetas ganadoras, el pozo fue dividido en partes iguales entre los afortunados participantes.

Un clásico que sigue premiando

Números de Oro continúa consolidándose como uno de los entretenimientos más elegidos por los tucumanos. Cada semana, la tarjeta que acompaña al diario mantiene viva la expectativa de miles de lectores que sueñan con convertirse en los próximos ganadores.

Para conocer historias de ganadores, novedades y próximos sorteos, se recomienda seguir las redes oficiales del entretenimiento en Facebook e Instagram.

