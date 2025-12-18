Ranking de gobernadores e intendentes: ¿en qué puestos quedaron Jaldo y Chahla?

A nivel municipal, la encuesta destacó a Gustavo Sastre, intendente de Puerto Madryn, como el jefe comunal mejor valorado del país, con un 60,2% de imagen positiva. Lo siguieron Jorge Jofré, de Formosa capital, con 59,7%, y Leonardo Stelatto, de Posadas, con 59,3%. La gestión municipal de Rossana Chahla en San Miguel de Tucumán la dejó en el cuarto puesto, con 58,6% de aprobación. En el fondo de la tabla se ubicaron Walter Cortés, de Bariloche (35,1%), Julio Alak, de La Plata (36,4%), y Armando Molina, de La Rioja capital (36,5%).