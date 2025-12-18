Ranking de gobernadores e intendentes: ¿en qué puestos quedaron Jaldo y Chahla?

Los niveles de aceptación de las gestiones provinciales y municipales en la Argentina durante diciembre dejaron un mapa político con contrastes marcados entre distritos y liderazgos. Así lo reflejó una encuesta de alcance federal realizada en las últimas semanas, que midió la imagen positiva de gobernadores e intendentes en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el ranking de mandatarios provinciales, Osvaldo Jaldo se consolidó como el gobernador con mejor valoración del país. El jefe del Ejecutivo tucumano encabezó la medición con un 60,3% de imagen positiva entre sus comprovincianos, resultado que lo ubicó por encima de Claudio Poggi, de San Luis, quien alcanzó un 58,6%, y de Marcelo Orrego, de San Juan, con un 56,9%.
En el otro extremo del listado se ubicaron los gobernadores con menor nivel de aprobación en diciembre. Alberto Weretilneck, de Río Negro, cerró el ranking con un 46,1% de imagen positiva, seguido de cerca por Ricardo Quintela, de La Rioja, con 46,8%, y por Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que registró un 47,2%.
El relevamiento también mostró movimientos significativos respecto de la medición anterior. Weretilneck fue, pese a su ubicación final, el gobernador que más creció en términos de imagen positiva, con una suba de 2,8 puntos porcentuales. En contrapartida, la caída más pronunciada correspondió a Gildo Insfrán, de Formosa, quien retrocedió 3,6 puntos en su nivel de aprobación.
A nivel municipal, la encuesta destacó a Gustavo Sastre, intendente de Puerto Madryn, como el jefe comunal mejor valorado del país, con un 60,2% de imagen positiva. Lo siguieron Jorge Jofré, de Formosa capital, con 59,7%, y Leonardo Stelatto, de Posadas, con 59,3%. La gestión municipal de Rossana Chahla en San Miguel de Tucumán la dejó en el cuarto puesto, con 58,6% de aprobación. En el fondo de la tabla se ubicaron Walter Cortés, de Bariloche (35,1%), Julio Alak, de La Plata (36,4%), y Armando Molina, de La Rioja capital (36,5%).
En cuanto a las variaciones mensuales, el intendente que más creció fue Walter Vuoto, de Ushuaia, con una mejora de 3,2 puntos, mientras que la mayor caída se registró en Resistencia, donde Roy Nikisch perdió 3,6 puntos de aprobación.
El estudio de CB Consultora OP se realizó entre el 10 y el 14 de diciembre de 2025, mediante metodología online, con 17.928 muestras representativas a nivel provincial y con 9.970 en el municipal. Los márgenes de error promedio oscilaron entre el 3% y el 5%.