Así luce hoy la hija de Ricardo Fort: producción hot y confesiones personales

A días del inicio formal del verano, Martita Fort volvió a captar todas las miradas y confirmó su lugar como una de las influencers más observadas de la escena local. La heredera del recordado Ricardo Fort fue la protagonista de la tapa de ¡Hola! Argentina, donde encabezó una producción de alto impacto que combinó sensualidad, moda y definiciones personales.
En un set con estética selvática, Martita posó con una bikini de gamuza estilo taparrabos, una elección osada que reforzó su perfil provocador y marcó el inicio de la temporada estival con una impronta descontracturada y segura. Con una figura trabajada y una actitud firme frente a cámara, dejó en claro que atraviesa un momento de plenitud.
En la entrevista que acompañó la sesión, Fort se refirió a su vínculo con la exposición pública y las críticas. Aseguró que no suele engancharse con los comentarios negativos y que aprendió a relativizar las opiniones ajenas. También habló de su situación sentimental: confirmó que está soltera y tranquila, y aclaró que, si en algún momento inicia una relación, no tendrá problemas en presentarla públicamente.
Rumores de romance y versiones cruzadas
En paralelo, en los últimos días su nombre quedó asociado a un ex participante de Gran Hermano. El tema surgió a partir de un comentario al aire en el programa Infama, donde se mencionó que un exjugador habría tenido una cita con una joven empresaria y chocolatera millonaria. Si bien no se dijo el nombre de Martita Fort de manera explícita, las pistas alimentaron las especulaciones en redes y programas de espectáculos.
Hasta el momento, la influencer no confirmó ni desmintió esas versiones, manteniéndose fiel a su postura de resguardar su vida privada.
El cruce con Virginia Gallardo
Más allá de la moda y los rumores, Martita Fort también fue noticia por sus declaraciones contra Virginia Gallardo. La joven se mostró molesta luego de que la exvedette publicara una foto junto a Ricardo Fort en el marco de las Elecciones Legislativas 2025. Según expresó, le resultó innecesario y fuera de lugar utilizar la imagen de su padre, fallecido hace más de una década, con fines políticos.
Además, recordó el distanciamiento que se produjo durante la realización del reality sobre la vida de Ricardo Fort, estrenado en 2024. Martita explicó que Gallardo decidió no participar del proyecto y cuestionó los argumentos públicos que dio luego sobre esa ausencia.