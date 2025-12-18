Así luce hoy la hija de Ricardo Fort: producción hot y confesiones personales

Rumores de romance y versiones cruzadas

En paralelo, en los últimos días su nombre quedó asociado a un ex participante de Gran Hermano. El tema surgió a partir de un comentario al aire en el programa Infama, donde se mencionó que un exjugador habría tenido una cita con una joven empresaria y chocolatera millonaria. Si bien no se dijo el nombre de Martita Fort de manera explícita, las pistas alimentaron las especulaciones en redes y programas de espectáculos.