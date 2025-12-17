Grandes temas, analizados en profundidad: los hitos de 2025 y los retos de 2026

INUNDACIONES EN EL GRAN TUCUMÁN. En 2025, uno de los hechos que volvió a exponer falencias estructurales de la provincia fue la fuerte inundación de principio de año en el Gran Tucumán. LA GACETA accedió a distintos informes técnicos, realizados de 2000 a la fecha, que confirmaron que el sistema de desagües pluviales está colapsado y fue diseñado hace más de seis décadas -en algunos tramos hace más de 100 años, como es el caso del Canal San Cayetano y Canal Norte-, para una ciudad y un uso del suelo muy diferentes: la urbanización del piedemonte avanzó sin obras de fondo y dejó en evidencia un problema de planificación. En aquel momento, los especialistas advirtieron que la única salida es diseñar proyectos coordinados entre municipios y provincia debido a que el agua no reconoce límites políticos y el problema debe abordarse a escala de cuenca, no de gestiones aisladas.