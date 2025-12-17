Grandes temas, analizados en profundidad: los hitos de 2025 y los retos de 2026

Marcelo Aguaysol
Hito 1:
LA AYUDA EXTERNA FUE CLAVE PARA SOSTENER LA MACROECONOMÍA. Primero, en abril, la renegociación del acuerdo con el FMI permitió a Milei sacarse de encima el peso de la deuda en el corto plazo. Luego, la ayuda estadounidense posibilitó el triunfo electoral y las correcciones al plan económico.
Hito 2:
LA DESACELERACIÓN INFLACIONARIA. Los precios salieron del proceso de actualización brusca. El Índice de Precios al Consumidor no tuvo saltos bruscos, aunque en los últimos meses hubo deslizamientos al alza.
Desafío 1:
CAPTAR DÓLARES Y EVITAR QUE SE DISPAREN. El Gobierno nacional necesita acumular reservas en el Banco Central para fortalecer su esquema de pagos. La estabilidad cambiaria contribuirá al proceso de desinflación y a ganar competitividad de la economía.
Desafío 2:
LAS REFORMAS ESTRUCTURALES. Para un crecimiento económico sostenido, la Casa Rosada necesitará contar con una nueva ley laboral y una reformulación del esquema impositivo que facilite las transacciones desde el pequeño hasta el gran contribuyente.
Gustavo Rodríguez
Hito 1:
MÁS DROGAS, MÁS DECOMISOS. El avance del tráfico de drogas en la región quedó reflejado en el incremento del decomiso de estupefacientes en la provincia. En lo que va del año, se incautaron 1.182 kilos de cocaína, un 300% más que en el período anterior. En cuanto a la marihuana, los registros indican que se secuestraron 869 kilos, lo que representa un aumento del 1.600% respecto de 2024. La “Ruta de los Valles” se consolidó como el principal corredor de ingreso de drogas: por ese trazado se incautó más del 50% de la cocaína.
Hito 2:
BAJA CIFRA DE HOMICIDIOS. En 2025 se registró la menor cantidad de homicidios de los últimos 13 años, con una disminución superior al 40% en comparación con 2024. Hasta el momento se contabilizaron 36 asesinatos, 31 menos que en todo el año pasado. La violencia intravecinal fue el principal móvil de estos hechos. En segundo lugar se ubicaron los femicidios, con cinco casos, casi un 50% menos que en 2024.
Desafío 1:
CONTROL AÉREO. Avanzar con el proyecto de implementación de un sistema de control aéreo para detectar vuelos vinculados al narcotráfico. La iniciativa impulsada por el gobernador Osvaldo Jaldo cuenta con el respaldo de la Nación y ahora deberá sumar el apoyo de sus pares del NOA. El objetivo no sólo es adquirir radares o drones de última generación, sino también replicar esquemas de control como el Operativo Lapacho en toda la región.
Desafío 2:
MENOS INSEGURIDAD. Sostener o profundizar la baja de los principales indicadores de inseguridad. Según datos parciales, este año los homicidios descendieron un 40% y los delitos contra la propiedad, un 30%. Otro aspecto a evaluar es si habrá modificaciones en el área de Seguridad y en la Policía. El ministro Eugenio Agüero Gamboa continúa firme en su cargo y las estadísticas avalan su gestión, aunque no se descartan cambios.
Juan Manuel Montero
Hito 1:
EL CASO YMAD. La condena al ex rector Juan Alberto Cerisola a 3 años y 6 meses de prisión como autor penalmente responsable de incumplimiento de los deberes de funcionario público y como coautor de defraudación en perjuicio de la administración pública. También fueron sentenciados otros dos funcionarios universitarios, todos por el manejo de los fondos de la minería y el desvío de los mismos para lo que debía ser la construcción de la Ciudad Universitaria. Nunca se había condenado a un funcionario universitario de tan alto nivel. La condena aún no está firme, pero marca un hito en procesos judiciales.
Hito 2:
VACANTES EN LA JUSTICIA. La falta de cobertura de vacantes en el Poder Judicial, tanto en Tucumán como a nivel nacional. En la provincia la situación del fuero federal es preocupante, con ausencias tanto en el Tribunal Oral Federal como en los juzgados y en las fiscalías, lo que atenta contra el correcto funcionamiento judicial. En la provincia, hay más de 50 vacantes entre jueces y camaristas, que deben ser cubiertas por subrogantes lo que en cierto modo hace estéril el trabajo del Consejo Asesor de la Magistratura que eleva ternas, pero no son tenidas en cuenta.
Desafío 1:
ACERCAR LA JUSTICIA A LA GENTE. Si bien el trabajo en los juzgados de Paz se incrementó, con la posibilidad de atender reclamos como medidas de protección y de alimentos, debería profundizarse en las 69 dependencias que hay en la provincia. Además, se espera el avance en el Centro Judicial del Este, una zona muy importante que atenderá a a miles de personas.
Desafío 2:
PAULINA LEBBOS. En marzo comenzará el juicio contra César Soto y contra Sergio Kaleñuk, acusado por el crimen de Paulina Lebbos el primero y por el encubrimiento el segundo. La causa, la tercera en el marco de la investigación durante la cual ya se condenó a altos funcionarios de seguridad y al ex fiscal Carlos Albaca. Serán dos meses de debates, durante los cuales pasarán más de 100 testigos, de una causa que se inició en 2006 con el secuestro y el homicidio de la estudiante.
Gabriela Baigorrí
Hito 1:
EL ARTE DE NO MOVER NADA
El 2025 no fue un año de grandes reformas ni de golpes de efecto en la política tucumana. Fue, sobre todo, un año de control del tablero. Gobernar implicó, para Osvaldo Jaldo, evitar que algo se rompa, administrar tiempos y sostener equilibrios frágiles. La estrategia del “que nada estalle” se vio en hechos concretos. La unidad del peronismo para las elecciones y la candidatura de Jaldo; el freno a la reforma electoral y la relación con la Nación.
Hito 2:
LA RECONFIGURACIÓN DE LA OPOSICIÓN
El avance de La Libertad Avanza en Tucumán es, sin dudas, uno de los hechos que marcaron el año. El orden que derivó de las urnas fue inquietante para otros sectores de la política más tradicional.
Los ex Juntos por el Cambio y Fuerza Republicana, por ejemplo, perdieron terreno y caminan hacia 2027 con incógnitas.
Desafío 1
SOBREVIVIR . Las fuerzas políticas tendrán que reacomodarse con la mirada puesta en las próximas provinciales. La dirigencia ya analiza cómo aliarse y cómo construir. La supervivencia es la clave.
Desafío 2:
IMPULSAR LOS CAMBIOS ELECTORALES. El debate sobre el modo de votar volvió a instalarse en la agenda. Tanto el gobernador Osvaldo Jaldo como el vicegobernador Miguel Acevedo coincidieron en que el sistema necesita modificaciones. La oposición también expresó su respaldo. Sin embargo, entre los consensos declarados y las decisiones concretas, el impulso reformista volvió a chocar con los tiempos políticos y las resistencias internas en el peronismo.
Bruno Farano y Alejandra Casas Cau
Hito 1:
EL CRUCE DEL RÍO DE LA PLATA. Un logro histórico para la natación tucumana. Este año, dos nadadores tucumanos hicieron historia para el deporte de nuestra provincia al completar con éxito el desafiante cruce a nado del Río de la Plata.
Después de más de 17 horas y 42 kilómetros de nado ininterrumpido, Javier Fernández Figueroa y Leonardo Broczkowski se convirtieron en los primeros representantes de Tucumán en culminar esta travesía de aguas abiertas, considerada una de las pruebas más exigentes del mundo por su distancia, corrientes y condiciones cambiantes.
Esta gesta no solo representa un récord para la natación local, sino también un símbolo de resiliencia, preparación y espíritu comunitario: cientos de horas de entrenamiento en El Cadillal, disciplina física y mental.
Hito 2:
- El WTA 125: Tucumán en el mapa mundial del tenis
La realización del torneo WTA 125 en Tucumán marcó un antes y un después para el teni de la provincia. Por primera vez, el circuito profesional femenino de tenis eligió a Tucumán como sede, integrándolo al calendario internacional y posicionándolo en el mapa global de un deporte de elite. Durante una semana, jugadoras de distintos países, muchas de ellas con ranking WTA y recorrido en Grand Slams, compitieron en suelo tucumano ante un público que respondió y acompañó. El torneo no solo elevó el nivel deportivo, sino que dejó infraestructura, experiencia organizativa y una visibilidad inédita para el tenis local y regional.
Desafío 1:
EL MUNDIAL 2026 no es solo el evento deportivo más importante del planeta: es un fenómeno social que atraviesa generaciones, barrios y conversaciones cotidianas. Durante un mes, el fútbol ordena agendas, despierta rituales, crea recuerdos compartidos y vuelve a unir a millones de personas alrededor de una misma pasión.
Desde Tucumán, ese fenómeno se vive con una intensidad particular. Se vive en las casas, en los clubes, en las peñas, en las pantallas y en la calle. Por eso, la cobertura que se viene no habla solo de goles y resultados, sino de cómo una sociedad entera se moviliza, se emociona y se reconoce a través del fútbol.
Al mismo tiempo es el gran horizonte del periodismo deportivo. Para nosotros, en la sección Deportes de LA GACETA, no es solo una cita futbolística: es un proyecto que se piensa, se planifica y se construye desde ahora. Porque cubrir un Mundial implica mucho más que contar partidos; implica contar historias, contextos y emociones que atraviesan a toda una comunidad.
Desafío 2:
ATLÉTICO Y SAN MARTÍN. Son parte de la historia grande del fútbol del Norte argentino. Después de un año difícil para ambos, el desafío podría ser recuperar protagonismo y volver a poner a Tucumán en el lugar que se merece dentro del mapa futbolístico nacional.
Hoy el fútbol argentino muestra equipos con menos trayectoria y menos historia ocupando los primeros planos. Eso interpela y obliga a una reflexión profunda: Tucumán no puede resignarse a mirar desde afuera. Hay clubes, hinchadas, identidad y una tradición futbolera que exige otro presente.
El objetivo podría ser que Atlético y San Martín vuelvan a ser protagonistas, que recuperen competitividad y presencia.
Nicolás Iriarte
Hito 1:
LA MUERTE DEL PAPA FRANCISCO y su histórico funeral. El 21 de abril, el mundo se levantó con la noticia más triste que podían recibir los cristianos y, en particular los argentinos: la muerte del papa Francisco, el único papa lationamericano de la historia. Su funeral fue un evento único seguido por 1.400 millones de espectadores y por cientos de miles presentes en la plaza San Pedro. La jornada incluyó una masiva capilla ardiente antes del funeral, de la que participaron líderes mundiales y diferentes personalidades. Todo terminó con su entierro en la Basílica de Santa María la Mayor. El dolor todavía persiste.
Hito 2:
LA NIEVE EN SAN MIGUEL DE TUCUMÁN y el resto de la provincia. Como no sucedía desde hace 15 años, la capital de nuestra provincia amaneció con copos de nieve el 30 de junio. Los tucumanos se volcaron inmediatamente a las calles para retratar el fenómeno que duró unos minutos pero quedó en las memorias del año. En los cerros, el espectáculo no solo duró más tiempo sino que se quedó por días.
Desafío 1:
SALAS DE TEATRO LLENAS. Las independientes, con artistas locales; y las del mainstream, con los mejores actores del país. Que haya estadios repletos para recibir músicos que nunca llegaron a la provincia. Que haya bailarines propios y extraños como los que bailaron en “Cuerpos en obra”, el desfile performático de la compañía de danza contemporánea y la carrera de indumentaria Textil.y amigable.
Desafío 2:
UNA CIUDAD MÁS AMABLE. Los vecinos de Barrio Norte opinaron para mejorar la plaza Urquiza, la facultad de Arquitectura recoge opiniones para ver qué hacer con la estación Mitre y la fundación Ibatin pide ideas metropolitanas. Con estas iniciativas, diferentes tucumanos intentan que la capital sea una ciudad más linda, funcional y amigable.
Álvaro Medina
Hito 1:
INUNDACIONES EN EL GRAN TUCUMÁN. En 2025, uno de los hechos que volvió a exponer falencias estructurales de la provincia fue la fuerte inundación de principio de año en el Gran Tucumán. LA GACETA accedió a distintos informes técnicos, realizados de 2000 a la fecha, que confirmaron que el sistema de desagües pluviales está colapsado y fue diseñado hace más de seis décadas -en algunos tramos hace más de 100 años, como es el caso del Canal San Cayetano y Canal Norte-, para una ciudad y un uso del suelo muy diferentes: la urbanización del piedemonte avanzó sin obras de fondo y dejó en evidencia un problema de planificación. En aquel momento, los especialistas advirtieron que la única salida es diseñar proyectos coordinados entre municipios y provincia debido a que el agua no reconoce límites políticos y el problema debe abordarse a escala de cuenca, no de gestiones aisladas.
Hito 2:
TEMPORADA DE FUEGOS Y AIRE CONTAMINADO. Otro informe que sacudió el panorama ambiental fue la consolidación de datos locales e internacionales que ubican a Tucumán como la provincia con la atmósfera más contaminada del país. Las causas se vinculan incendios forestales asociados. Estos incendios disparan los niveles de contaminación diaria hasta tres veces por encima de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esos valores se elevan hasta un registro seis veces mayor de lo recomendado en el promedio anual. Según estos estudios, la localidad de Monteros aparece como la ciudad más expuesta.
Desafío 1:
EMERGENCIA HÍDRICA: OBRAS Y DIÁLOGO. De cara a 2026, hay algunas tendencias y conductas alentadoras entre quienes toman las decisiones. Este año, en la Capital se presentaron nuevos estudios que actualizan el diagnóstico, identifican zonas críticas de inundación en San Miguel de Tucumán y habilitan la planificación de intervenciones. Se prevé el avance en la construcción de canales en barrios del sudeste y noreste. Parte de esas obras hídricas será financiada por el poder ejecutivo que asistirá a San Miguel de Tucumán con 1.500 millones, según informó esta semana el gobernador Osvaldo Jaldo. Por otra parte, también resuena como señal positiva la insistencia de distintos actores en pensar el área metropolitana en su conjunto en lugar de desarrollar proyectos jurisdiccionales aislados. Un ejemplo de esto es el trabajo impulsando la Fundación Ibatín Proyecto Metropolitano, para repensar el territorio más allá de las divisiones burocráticas.
Desafío 2:
SE LANZA EL PROYECTO BREATHE2CHANGE EXPAND. Una buena noticia frente al problema de la contaminación del aire causada por incendios forestales es la decisión de las autoridades de intensificar los controles en los ingenios, a través de la Subsecretaría de Medio Ambiente, y la decisión de la Justicia de no permitir incendios intencionales, reflejada en los operativos conjuntos de Bomberos, Policía Rural y el Ministerio Público Fiscal. En la misma línea, se destaca el lanzamiento del proyecto Breathe2Change eXpand, que, gracias al trabajo del doctor en Química Rodrigo Gibilisco y del equipo del Laboratorio de Estudios Ambientales (UNT-Conicet), obtuvo financiamiento del Instituto de Políticas Energéticas de la Universidad de Chicago, dentro de su programa Air Quality Fund. Esto consiste en ampliar a nueve provincias del norte argentino el monitoreo del aire ya consolidado en Tucumán. La iniciativa cuenta con el aval de organismos gubernamentales, lo que evidencia una voluntad política inicial para abordar el problema.
Carolina Servetto
Hito 1:
ALFABETIZACIÓN. Uno de los hechos significativos para la Educación en Tucumán fue la implementación del Programa de Alfabetización.
Tucumán se adhirió al Compromiso Federal por la Alfabetización del que participan 24 jurisdicciones con el objetivo de revertir los datos relacionados a la lecto-escritura de los estudiantes. Las pruebas nacionales Aprender Alfabetización en 2024 revelaron que 3 de cada 10 estudiantes de 3° grado se consideran rezagados en su desempeño lector y menos de la mitad de los alumnos -el 45%- alcanza el nivel esperado de lectura.
Hito 2:
TELÉFONOS EN EL AULA. Tucumán definió regular el uso del celular en las escuelas y mediante la Ley 9.852 se estableció que los celulares pueden ser utilizados sólo con fines pedagógicos o ante emergencias, pero deja en manos de cada institución la elaboración de sus acuerdos de convivencia. Esto generó distintos modelos de aplicación que en algunos casos fueron exitosos y en otros no lograron su objetivo.
Desafío 1:
SALUD MENTAL EN EL AULA/ PREVENCIÓN DE SUICIDIOS Y BULLYING. Cada vez más chicos y a edades más tempranas tienen ideas de muerte, se autolesionan o transitan cuadros de ansiedad y depresión. El suicidio es la expresión más extrema de este fenómeno que crece y Tucumán es, además, la jurisdicción con más casos en el NOA.
Una tarea pendiente en el sistema es la incorporación de espacios que atiendan la salud emocional de los estudiantes y favorezcan entornos más inclusivos.
Desafío 2:
PRINCIPALES CAMBIOS DE LA ESCUELA/EDUCACIÓN proyectados para 2026. Los cambios apuntan a una transformación del modelo educativo, saliendo del formato tradicional del siglo XIX.
Cambio en el Rol de aprendizaje: se pasa de un modelo donde el profesor “tiene todo el saber y lo transmite al alumno”, a una tarea educativa grupal y de construcción de conocimiento con una mirada crítica.
Trabajo por Proyecto : aulas fuera del espacio tradicional: La enseñanza se proyecta a veces fuera del aula.
Uso de nuevas tecnologías: se incorpora el uso de las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial (IA) en el aula
Talleres Optativos: se implementará un 20% de talleres optativos que los alumnos podrán elegir. Estos servirán para la orientación vocacional de los estudiantes. Esta experiencia comenzará en “unos 20 o 30 establecimientos el próximo año” (2026) según precisó la ministra Susana Montaldo.
Fin del formato tradicional: se busca dejar atrás el “formato de secundaria del siglo XIX, con chicos que tienen 13 materias”.
Reestructuración de espacios físicos (aulas) : se requiere un cambio en las aulas que las haga adecuadas para el trabajo en grupo. El Ministerio de Educación pedirá a Facultad de Arquitectura de la UNT que colabore con la capacitación en el diseño de las nuevas aulas.