Chocaron un camión y un colectivo en Jujuy: murió una persona y otras 20 resultaron heridas

Ocurrió en la Ruta Nacional 9, a la altura del paraje Azul Pampa. Los pasajeros iban desde Salta hacia Bolivia.

Hace 1 Hs

Este martes un colectivo y un camión chocaron en la Ruta Nacional 9, a la altura de Azul Pampa, en cercanías de Humahuaca. Hay un muerto y 20 heridos.

Pablo Jure, director del Servicio de Emergencias de Jujuy, SAME, confirmó que los pasajeros viajaban desde Salta hacia Bolivia para hacer compras. También informó que hay una persona de nacionalidad boliviana, que sería el chofer.

Jure contó a Cadena 3 que el choque se dio en un tramo de la Ruta Nacional 9 donde casi no había visibilidad y tampoco señal telefónica.

También detalló que accidente dejó cinco pacientes que están críticos, 4 complicados y otros 13 estables.

En ese contexto, explicó que la víctima fatal fue un joven de 27 años, que sufrió un fuerte golpe en la cabeza y murió mientras lo trasladaban al hospital.

Además, confirmó que entre los pasajeros no había ni embarazadas ni menores de edad.

Cómo fue el operativo

Luego del choque, personal policial, médicos y equipos de emergencia trabajaron en el lugar para asistir a los pasajeros y tratar de saber qué fue lo que pasó.

Jure explicó que el chico, que falleció mientras era trasladado, iba al Hospital de Humahuaca.

También destacó que contaban con un equipo de terapia intensiva que estaba por dar un curso, lo que resultó clave para brindar atención médica inmediata.

Además, contó que se desplegaron todas las ambulancias disponibles de la región —nueve en total— para llevar a los heridos a los centros de mayor complejidad, como el Hospital Pablo Soria, en San Salvador de Jujuy.

