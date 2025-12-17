Secciones
Cartas de lectores: Recuperación de tierras en El Cadillal
Hace 4 Hs

La recuperación de las nueve hectáreas usurpadas en El Cadillal es un paso importante para garantizar el uso adecuado de los bienes públicos. Es fundamental que se tomen medidas para proteger el patrimonio público y evitar que se sigan produciendo usurpaciones. La colaboración entre la Fiscalía de Estado y la Policía es clave para lograr este objetivo. Me parece interesante que el gobierno haya destacado que esta recuperación es parte de un plan más amplio para regularizar la urbanización en las principales villas turísticas de la provincia. Espero que esto sea un paso hacia la protección del medio ambiente y la promoción del turismo sostenible en la región. La recuperación de estas tierras no solo beneficia a la comunidad local, sino que también puede generar oportunidades para el desarrollo económico y turístico de la zona: es importante que se sigan tomando medidas para proteger el patrimonio público y promover el uso responsable de los bienes comunes.

Rodolfo Ruarte                                                                        

Las Heras 516 - S. M. de Tucumán

